Horizonte 25 SEP 2026 - 02:14h.

El general Dávila llama a la "tranquilidad" tras la alerta de un posible ataque ruso: "No veo bajo ningún concepto que Rusia vaya a atacar a nadie"

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Los colaboradores de 'Horizonte' han abordado el asunto de la alerta de la CIA sobre un posible ataque ruso con drones en contra de países del mediterráneo, concretamente España, Francia e Italia. Xavier Colás, corresponsal en Rusia de 2012 a 2024, ha explicado todos los detalles de esta información y, por su parte, el general Dávila ha pedido "tranquilidad".

El corresponsal ha explicado que dicha información procede de los servicios de inteligencia estadounidenses y que, según las fuentes que maneja, "habría sido compartida a los distintos gobiernos europeos". "La idea es atacar algunas de las infraestructuras críticas", ha explicado sobre este ataque con drones, sobre el que, además, añade: "Los lanzarían desde el mar utilizando contenedores, con una autonomía de 600 kilómetros".

Unos ataques que, según ha declarado Xavier, "no buscarían provocar una gran destrucción, sino generar consecuencias económicas y, sobre todo, políticas": "Rusia ya dicho varias veces que los países que ayudan a Ucrania son considerados enemigos de Rusia, y por lo tanto pueden ser objetivos.

El general Dávila, sobre el posible ataque: "La finalidad de Rusia es acabar con la OTAN"

Tras escuchar al corresponsal, Iker Jiménez le ha dado la palabra al general Rafael Dávila, que lo primero que ha pedido ha sido "tranquilidad": "Esto es casi tan viejo como yo. Rusia tiene dos finalidades muy claras una acabar con la OTAN, es decir, que no tenga la fuerza que tiene y que no apoye a Ucrania, pero no veo bajo ningún concepto que vaya a atacar a nadie".

Dávila ha insistido en que lo realmente importante es analizar la situación actual de la OTAN y las capacidades de defensa de europeas. "Europa no está en condiciones de defensa fuera de la OTAN", ha asegurado para seguidamente señalar qué dos cosas debe hacer: "Invertir en armas y convencer a los europeos, que no es nada fácil".