La entrevista completa de Isabel Díaz Ayuso en ‘En boca de todos’: “Ahora que no hay novio, hay ático”

Nacho Abad traslada a la presidenta de la Comunidad de Madrid las preguntas que están ‘En boca de todos’

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El ático, el desahucio de Maricarmen, los incendios, la situación de Ceuta, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha sentado frente a Nacho Abad en el plató de ‘En boca de todos’ con un montón de preguntas a las que dar respuesta y así lo ha hecho: “Vamos a por ello”.

Sonriente y con ganas de responder a todas las preguntas que el presentador tenía preparadas para ella, Isabel Díaz Ayuso ha comenzado hablando del desahucio de Maricarmen, una anciana de 86 años: “Me parece tan desalmado lo que está haciendo la izquierda… La izquierda está haciendo que se incumpla una ley franquista… Zapatero llegó al Gobierno en 2004 y han tenido tiempo de cambiar la ley… Las administraciones lo que hemos hecho ha sido ofrecerle nuestra ayuda, dos residencias… No podemos hacer otra cosa, yo no controlo a los jueces, quién ha dado la orden es el gobierno de Pedro Sánchez… ¿Por qué hacen de esto esta propaganda? Porque lo que trata de hacer el cobarde del presidente que tenemos que culpabilizarme… La han desahuciado por una ley socialista de Felipe González que acabó con la ley franquista que protegía a mujeres como Maricarmen…”.

“Es un mentiroso, es una persona que no tiene vergüenza ni pudor ninguno… Cada vez que duda pone televisión española y dice: “Vale, por aquí”. Han construido un muro y este señor ha decidido que está por encima de los jueces y del ejecutivo… Si todo lo que ocurre en España es de mi responsabilidad, ¿Para qué está este gobierno de inútiles?”, la presidenta se ha mostrado indignada ante el traslado de responsabilidad que el presidente del Gobierno le había lanzado.

Isabel Díaz Ayuso, sobre Pedro Sánchez: “Yo si fuera Begoña estaría muy mosqueada”

Convencida de que Pedro Sánchez tiene algún tipo de “obsesión patológica” con ella, ha advertido a su esposa, Begoña Gómez: “Yo si fuera Begoña estaría muy mosqueada porque además se ha comprado un canal de televisión para que salga yo todo el rato”. Además, se ha mostrado muy crítica ante la actitud de Sánchez sobre los procesos judiciales que le rodean: “Una vez que ha salido todo a la luz y están rodeado de corrupción, el siguiente paso son los jueces y dice: ‘Los jueces, fascista’… Le dan la vuelta a todo y nos vuelven locos… Quieren que España se vuelva loca, como están ellos, para no dejar el poder”.

“A mí no me vota la gente de Madrid porque sea de derechas, me votan porque quiere ser libre… A mí no me vota gente extrema o gente que ha perdido la chaveta, me vota gente que quiere montar sus empresas, que quiere la Fórmula 1… Aquí la gente está informada, ¿Dónde estáis todos los medios? En Madrid”, ha asegurado antes de que Nacho Abad le preguntara por el precio de la competición.

¿Cuánto dinero le ha costado a la Comunidad de Madrid la F1?

La presidenta ha asegurado que al contrario que en otras ciudades, la inversión en la Fórmula 1 no había existido por parte del gobierno de la comunidad y que existe un complot contra la F1: “Esa gente es la que no quiere que nada funcione en Madrid… No nos hemos gastado nada, quién si se ha dejado dinero, 40 millones de euros ha sido Cataluña…”. Incluso, ha llegado a dudar de invertir en futuras ocasiones: “Si hubiera que ponerlo, viendo el retorno, habría que pensárselo… Lo que hacen es darle la vuelta a todo, hay un boicot contra la F1”.

Isabel Díaz Ayuso, sobre la vivienda: “Si hay tanto problema de vivienda… ¿Por qué el Gobierno sigue legalizando y trayendo gente ilegal a nuestro país?”

Muy preocupado por la situación de la vivienda en España, Nacho Abad ha querido que la presidenta nos hablar de los alquileres y como no podía ser de otra manera, de la compra del polémico ático en Madrid. “No solo aquí, las leyes son estatales. Hay una ley de viviendas que puso en marcha una ministra que no tiene competencias… Hay muchas mujeres, de la edad de Maricarmen se han convertido en vulnerables por la okupación…”, ha asegurado hablando de un problema nacional y ha acusado al gobierno de la situación: “Están creando una lucha de clases al importar y reproducir la pobreza de clases para culpar a unos pocos ricos… Si hay tanto problema de vivienda… ¿Por qué el Gobierno sigue legalizando y trayendo gente ilegal a nuestro país?”.

“Llevo pagando alquileres desde los 25 años, no como los de la izquierda que son todos multi propietarios… Los impuestos se comen el 40% de una nómina… Si no hay mercado de alquiler se nos va el talento, se nos van los jóvenes y la gente que venía a invertir. O se libera suelo…”, ha intentado explicar Díaz Ayuso asegurando que Madrid está tomando medidas muy importantes para solucionar este problema: “Estamos construyendo… El 40% tienen algún tipo de protección, creamos vivienda, protegemos el alquiler y la compra”.

“Como ya no hay novio ahora hay ático”, así ha comenzado a responder la presidenta de la Comunidad de Madrid a las preguntas sobre su polémica adquisición inmobiliaria: “El Gobierno siempre necesita tener un acoso… Hay 12 ministros que no publican nada en el portal de transparencia… Ni ático ni no ático, es mentira, nunca he realizado obras ilegales en mi casa, es mentira… Todo lo que han dicho de mí es mentira, excepto que tenía novio, pero yo no hablo de mi vida… Yo lo que quiero es que se venda el ático”.

¿De quién fue la idea de comprar el ático y con qué fin?

“Fue de mi equipo, pero a mí no me pareció mal… Nosotros tenemos todo tipo de inmuebles y vamos gestionando un patrimonio, que es pequeño, pero lo pusieron… Teniendo en cuenta que tenemos que hacer unas obras y que temporalmente, nos podíamos desplazar allí… Cuando comiencen las obras veremos dónde nos vamos a ir…”.

Isabel Díaz Ayuso, sobre Ceuta: “Si el 15 de octubre está limpia la Playa del Trampolín es porque los han llevado a otros puntos de España”

Con total incredulidad, Isabel Díaz Ayuso ha puesto en duda la promesa que el ministro Ángel Víctor Torres le ha hecho a varias vecinas ceutíes con las que se ha reunido y ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno: “No están protegiendo nuestras fronteras. Decía Pedro Sánchez que era un perro. No, no me hable de eso, porque un perro lo primero que hace, aparte de ser leal a los suyos, protege el territorio. Nosotros no tenemos ni ley ni orden en fronteras. Por tanto, lo que están buscando es la convivencia social, importar pobreza, importar pobreza, que es el trabajo de este Gobierno... Otegui, todo el día calladito, porque es que son lo mismo. Están en el mismo proyecto para intentar cambiar la España de pantalla e irse a otra cosa, a otro modelo y, insisto, la tensión en las próximas elecciones”.

Respecto a su fórmula para solucionar la crisis migratoria que vive Ceuta, Nacho Abad le ha preguntado: “¿Y usted se cree que la única manera de desalojar el trampolín es trayendo a todos los inmigrantes a la península?”.

“Este Gobierno, que no respeta nada, no sé por qué motivo siempre está colaborando contra los intereses de España. Nos ha pasado con el Sáhara, con la caza, con la pesca, con la agricultura, con el puerto de Algeciras, perdón, el puerto de Algeciras frente al de Tánger, con tantas cosas. Pasará con él y pasará con el Mundial…. Un perro aparte de defender a los suyos defiende su territorio… Lo que hace este Gobierno es empobrecer su territorio… Mira que callado está Otegui, están en lo mismo, en cambiar España de pantalla y tensionar las elecciones... En el caso de Marruecos, tenían unas elecciones y nos han utilizado para esas elecciones porque tienen el sentimiento de que Ceuta y Melilla son suyos… Cuando dicen que va a existir un nuevo intento de asalto es mentira, cuando Marruecos lo quiera hacer lo va a volver a hacer… Lo que pasa en Ceuta pasa en toda la península… La gente empieza a sospechar, la gente cree que le van a cambiar su vida, empiezan a darse choques culturales… Esto no va de izquierdas o derechas, esto va de que España se va a convertir en un país invivible porque están acabando con la clase media…”.

Incluso, ha llegado a asegurar que no dejan que su majestad Felipe VI visite Ceuta: “No le dejan porque no quieren que pase lo mismo con la Dana…”.

Isabel Díaz Ayuso, sobre los menores irregulares: “No es una cuestión de que lo acepte, la ley te obliga a quedártelos”

Ante la pregunta de Nacho Abad: “Presidenta, se tiene que quedar con tantos menores, 100, 200, 300, 500...», ¿Usted los acepta en la Comunidad de Madrid?”, Isabel Díaz Ayuso ha sido muy clara: “No es una cuestión de que lo acepte, la ley te obliga a quedártelos, pero yo no estoy de acuerdo, porque no somos primeros ni somos segundos. Tú me dices que hay un problema, hay una guerra, como pasó en Ucrania, o hay una guerra en Sierra Leona y tú tienes que traer a niños refugiados sin ninguna duda, como tenemos en nuestros hospitales a niños de todo el mundo, cuando ya habrá realizado por los acuerdos y nosotros tenemos el tratamiento que los salva. Eso es España y eso es Madrid. El problema es que no somos ni los primeros ni los segundos ni los terceros. Es que estamos hablando de centenares de miles de personas que de manera fraudulenta están entrando por el aeropuerto y por los puertos y por todas las fronteras que este Gobierno se niega a defender…”.

"Desconfío de los censos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy crítica con la paralizada Ley de Nietos, ha propuesto soluciones ante la crisis habitacional en nuestro país mediante la protección de los propietarios, ya que asegura que solo en la Comunidad de Madrid hay 150.000 casa vacías. Además, se ha mostrado dudosa de la fecha y el modo en el que el actual Gobierno convoque las nuevas elecciones generales: “Máximo se tienen que convocar en julio, pero sabemos que no estamos en una situación normal… Podemos vernos como en 2023… Desconfió de los censos… Si no tienes tiempo para comprobar, esas personas no pueden votar”.

“¿Usted cree que Pedro Sánchez y el socialismo van a perder votos con el escándalo de José Luis Rodríguez Zapatero?”, ha querido saber Nacho Abad y se ha encontrado con un: “A ver, ellos necesitan aumentar la guerra civilismo, sacar a Franco y utilizarme a mí, usando, como me has visto en un socialista de televisión española, cómo han intentado cruzar una muñeca con mi cara por las calles de Madrid, grabado en directo para buscar odio… Entorno a la Moncloa tienen un ministerio de la propaganda que lo que hacen es: ‘Hoy tenemos que cambiar, por ejemplo, Begoña Gómez va a sentarse en un banquillo, ¿Qué tenemos que hacer? Desdibujar el proceso y sembrar sospechas sobre el jurado popular’… Se ha hecho eso con los jueces que no harán con esa gente. Ellos dicen: ‘Vale, ahora hay que sembrar sospechas’, y sale la ministra portavoz, 22 papagayos repiten las mismas palabras, y sus terminales mediáticas, todos a una… Lo hacen conmigo, lo hacen con la Comunidad de Madrid, lo hacen con el Partido Popular, lo hacen con Vox, lo hacen con todo el mundo que pueden”.

La presidenta también ha hablado del caso de José Luis Rodríguez Zapatero, preguntándose dónde y qué está haciendo el Ministerio de Hacienda porque sí es consciente que están detrás de: “De los políticos y los periodistas libres de este país, me estoy enterando de muchas inspecciones a periodistas y autónomos que no les siguen el juego… Yo tengo sueldo de político y pueden empezar y acabar en un minuto, pero a todo mi entorno… No nos gobiernan los principios, nos gobiernan los intereses…”.

Ayuso, critica con Sánchez: “El gobierno ha dividido a España en dos bandos”

Y ha insistido en la polarización que según su criterio está realizando el gobierno socialista: “Tú no tienes dos hijos iguales, no hay dos familias iguales, no hay dos empresas iguales. Afortunadamente cada ser humano es diferente. Entonces tú podías ser de izquierdas, pero te gustaban los toros. Eras de izquierdas y podías ser creyente, podías ser de derechas y pasar de esto. Porque siempre había algo que te unía. En el momento que apartabas las diferencias políticas, te ponías a hablar de música, te ponías a hablar de comida, te ponías a hablar de cualquier cosa y siempre había muchos puntos en común. Este gobierno ha hecho ingeniería. Y ha decidido separar a España en dos bloques: los buenos y los malos. ¿Quién son los malos? Entonces los malos son todos aquellos, los autónomos, la España libre, que no necesita comer del Gobierno, que paga impuestos, pero son malos para el Gobierno. Todos aquellos que no les votamos, los que pertenecemos a otros partidos políticos, los creyentes, por supuesto, tienen que ser machistas, cuando yo soy la tercera mujer que gobierna esta comunidad, que es el motor económico de este país. Nosotros tenemos que ser maltratadores, cuando son ellos los que permiten que los maltratadores y violadores salgan a la calle. Y así ellos son los que están con la víctima… Y ellos son los buenos”.

Ha adelantado la celebración de un congreso del Partido Popular el último fin de semana de noviembre en el que presentará y debatirá sus nuevas ideas, y que abre las puertas a las elecciones de mayo de 2027.

La última pregunta de Nacho Abad a la presidenta antes de invitarla a volver a regresar al plató cuando lo desee, ha sido sobre el comentado saludo de Delcy Rodríguez a Pedro Sánchez en la cumbre de la ONU: “No lo haces si no le conoces mucho”.

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