Horizonte 23 SEP 2026 - 23:46h.

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La Policía Nacional continúa buscando a 12 presuntos yihadistas que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio. Se trata de hombres adultos que ya han sido identificados por las fuerzas de seguridad, pero cuyo paradero sigue sin conocerse casi dos meses después de cruzar la frontera junto a los miles de inmigrantes que irrumpieron en la ciudad autónoma.

En 'Horizonte', Luis Rendueles, periodista especializado en investigación y sucesos, ha dado todos los detalles y ha asegurado que "al menos había 16, pero cuatro han caído ya": "Es una ocasión magnífica para que se cuelen todo tipo de personajes más o menos vigilados por Marruecos. La Policía tiene la ficha de 16, pero han encontrado a cuatro".

Además, el periodista ha desvelado las características de cada uno. En imágenes ha aparecido Mohamed N., un presunto yihadista libanés que tiene tatuado en el abdomen un lobo solitario. También han aparecido en imágenes Chakir y Chakib Achatoui, de quienes se ha señalado que "fueron expulsados de España hace siete años".

"El tema de los 12 que quedan es lo que más preocupa a la Unión Europea, mucho más incluso que la imagen de los inmigrantes hacinados", ha señalado el periodista en el programa de Cuatro.

Tres de los doce buscados son 'foreign fighters'

Además, Luis Rendueles ha apuntado que tres de los doce buscados son 'foreign fighters': "Son tres tipos que han estado en guerras, que han matado y que tienen voluntad de matar".