Colapso de menores en Ceuta: entre 700 y 1.000 siguen en las calles

Según el gobierno de Ceuta hay alojados 2.100 menores y entre 700 y 1.000 siguen en las calles.

La mayoría acuden cada día a la comisaria con la esperanza de que les filien y les den un alojamiento.

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Todavía cientos de menores malviven en las calles de Ceuta. La mayoría acuden cada día a la comisaria con la esperanza de que les filien y les den un alojamiento. Un proceso muy lento. Según el gobierno a esta hora hay 2.321 menores filiados. Y según el gobierno de Ceuta hay alojados 2.100 menores y entre 700 y 1.000 siguen en las calles.

A esto se suma que antes de la entrada masiva del 30 de julio ya había 750 menores en la ciudad esperando a que se decida su futuro. Muchos siguen durmiendo donde buenamente pueden. Si no se les regista no pueden ser atendido en ningún centro y estos están colapsados, así que el problema no tiene fin.

Los menores no acompañados se apuestan frente a la comisaría de Ceuta para ser identificados. Es una rutina diaria. Todavía no están registrados, ni figuran en las cifras oficiales algunos están heridos. Uno de los menores denuncian que le han agredidado en la calle. Tiene un ojo morado y un parte de lesiones. "A lo mejor ha sido por defensa propia, o a lo mejor ha intentado robar o lo han pegado", dice otra de las menores, que no quiere generalizar porque hay mucha gente que "quiere un futuro mejor".

Cuando cruzan esta puerta se activa el protocolo de actuación legal y asistencial estipulado por la Ley de Extranjería y la Ley de Protección Jurídica del Menor. Es la única forma de poder entrar a un centro de acogida.

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Según la portavoz del Gobierno de Ceuta ya hay 2.400 menores afiliados, pero un millar continúan en las calles.

A partir de aquí, la policía les toma las huellas dactilares y hacen un cotejo en la base de datos. Si no tienen pasaporte, la fiscalía ordena una prueba ósea para confirmar sus edades. Si no han cumplido los 18 años, la ciudad autónoma asume su tutela provisional.

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Completado el expediente, los servicios sociales los trasladan a los centros habilitados o a los módulos de emergencia, donde las instituciones deben garantizar que tengan un techo, comida, ropa limpia y asistencia psicológica o social.