Lidia Camón 22 SEP 2026 - 14:42h.

Se han abierto 37 expedientes por agresiones sexuales, con 39 víctimas, 14 de ellas, menores.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha confirmado este martes que la delincuencia se ha incrementado un 60% en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, en comparación con el mes de agosto y septiembre del año pasado. Se han abierto 37 expedientes por agresiones sexuales. En los seis primeros meses del año solo se habían abierto 20. Hay 39 víctimas, entre ellas 14 menores y los agresores son todos hombres, 19 ya identificados.

Así lo ha manifestado Del Río en una entrevista en 'Canal Sur Radio', donde ha explicado que, en previsión de este "posible incremento exponencial de la delincuencia" en la ciudad autónoma, el TSJA reforzó los juzgados. Concretamente, el número 4 --con competencias en violencia sobre la mujer-- tiene ya duplicada la plantilla judicial.

Preguntado sobre si será necesario un nuevo refuerzo de efectivos, Lorenzo del Río ha apuntado que el "problema" de Ceuta no es ahora mismo judicial sino "humanitario, social y político" y "en ese tema, la Justicia no puede entrar para resolverlo".

Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, así como de Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha trasladado un mensaje de "solidaridad" con "la ciudad de Ceuta, porque está atravesando una situación difícil, compleja, insoportable" tras el "asalto masivo de personas en su frontera" que se produjo a finales del pasado mes de julio.

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Los ceutíes llevan así "más de mes y medio", ha subrayado la fiscal antes de poner de relieve que dicha ciudad autónoma española "no tiene ni capacidad para soportar este problema". Dicho esto, Tárrago ha manifestado que "es necesaria una decisión rápida, urgente, del Gobierno y de organismos internacionales". Además, la fiscal ha trasladado un mensaje de "apoyo" a sus "compañeros de Ceuta", así como su "reconocimiento al trabajo inmejorable que están realizando para defender la legalidad y los derechos fundamentales".

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Finalmente, ha apuntado que, desde que el pasado 31 de julio tramitó "los refuerzos de tres fiscales y de funcionarios", además de estar "en permanente contacto con los compañeros de Ceuta". "Espero que sigan contando conmigo", ha apostillado Ana Tárrago.