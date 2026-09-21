Horizonte Madrid, 21 SEP 2026 - 23:02h.

Según Eduardo Inda, Zapatero "ha estado enclaustrado en su casa prácticamente desde que estalló el caso"

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Iker Jiménez le pregunta a Eduardo Inda sobre unas "fotos curiosas" que trae a 'Horizonte', aunque el periodista prefiere definirlas como "bonitas" o "divertidas".

El protagonista de las mismas es "'El joyas'": "Es como se le conoce, de José Luis Rodríguez Zapatero". Es el colaborador del programa quien da todos los detalles.

Los detalles de la salida de Zapatero

En las imágenes que puedes ver en el vídeo principal de la noticia se le puede ver en El Pardo, "ese entorno donde pasó lo de 'Julito'", apunta el presentador. "Es una zona restringida y solo puede entrar el monarca, su familia y la gente de patrimonio nacional de la Casa Real".

"El pasado sábado retomó la costumbre. Fue a correr con sus escoltas", informa el periodista. Además, hace una apreciación: "Se le ve un poquito más fondón de lo que es habitual. Si tú estás recluido en tu casa y no haces deporte, lo normal es que ganes unos kilos".

Y es que "él ha estado enclaustrado en su casa prácticamente desde que estalló el caso", señala. "Lo ha pasado mal. Ha estado cerca de sufrir una depresión patológica, si no la he sufrido", comenta.