El covid puede registrar repuntes en distintos momentos del año por diferentes circunstancias.

La incidencia ahora mismo es de 25 casos por cada 100.000 habitantes, 10 puntos que la semana pasada.

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Los casos de covid se han disparado en las últimas semanas. Según el Centro Nacional de Epidemiología, el 17% de las pruebas que se envían al laboratorio dan positivo. La incidencia ahora mismo es de 25 casos por cada 100.000 habitantes, 10 puntos que la semana pasada cuando ascendieron a 35 casos. Datos que demuestran que el covid llegó para quedarse como un virus estacional, informan Larua Queijeiro, Ana G. Quesada e Idoia Rivas.

La fecha en la que está apareciendo esta demanda es precisamente uno de los aspectos que más sorprende. "Es un poco pronto para esta cantidad de ventas, sobre todo para los test de gripe", reconocen. Aunque la gripe puede circular fuera de los meses de invierno, lo habitual es que su transmisión aumente conforme bajan las temperaturas y se pasa más tiempo en espacios cerrados. Durante el verano: "sales más, hay más vida social, más ocio, conciertos con mucha gente...". "Hay un repunte de gente pidiendo test", reconoce Sonia Sáenz de Buruaga, farmacéutica.

Este aumento de casos empieza a trasladarse también también a los hábitos de la población. "Cada vez más personas recurren a pruebas de autodiagnóstico cuando aparecen síntomas compatibles con una infección respiratoria, ya sea para confirmar si se trata de covid o gripe o para evitar contagiar a familiares y convivientes".

El comportamiento de ambos virus no es igual. La gripe mantiene una estacionalidad mucho más marcada y suele ganar fuerza entre finales de otoño e invierno, mientras que el covid puede registrar repuntes en distintos momentos del año por diferentes circunstancias. Esa diferencia explica que la presencia de gripe en septiembre resulte más llamativa que un aumento de contagios de covid.

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El repunte de covid ha disparado las ventas de test en las famarcias. No hay más que acercarse a un centro de salud para comprobar el aumento de casos. También se nota en los hospitales donde el número de ingresados por covis es mayor que el de gripe, destaca Pedro J. Marcos, Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de A Coruña. En la calle también se reconoce que los casos aumentan, el que no tiene un familiar va con la mascarilla por la calle porque ya lo ha pillado. Como siempre evitar sitios aglomerados, ponerse mascarilla y vacunarse va a resultar clave.

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La razón es que el covid no se restringue a una estación determinada, puede tener picos en cualquier momento, alimentados ahora con la vuelta a la rutina. La Organización Mundial de la Salud alerta de que el virus no presenta una estacionalidad tan definida como la gripe. A ello se suman factores como la aparición de nuevas variantes, la pérdida progresiva de inmunidad y los cambios en la vida social.

"Los test se han empezado a vender mucho, esta última semana se notó más demanda. Hay un ligero repunte en los últimos 15 días", explican los farmaceúticos. El aumento afecta tanto a los test de covid como a los de gripe y por el momento no existen problemas de abastecimiento. "Tenemos test suficientes en stock, no es como en la postpandemia, por ejemplo, que se llegaban a agotar". Desde la farmacia insisten en que vender más pruebas no significa necesariamente que todas den positivo. Parte de ese incremento puede responder también a una mayor precaución por parte de los ciudadanos. "Que se vendan tantos no quiere decir que haya mucho covid o gripe, porque el resultado del test también puede ser negativo; significa que la gente está más concienciada, se cuida y protege a sus familiares", señalan.

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Para todos precaución y para los más vulnerables se recomienda vacunarse en cuanto empiece la campaña que en muchas comunidades será ya la semana que viene. Y no se debe olvidar la gripe. El objetivo es que las personas con mayor riesgo estén protegidas antes de los meses en los que tradicionalmente aumenta la incidencia de las infecciones respiratorias.