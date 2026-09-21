"Es un jarro de agua fría ver que tu madre empieza a no ser la persona que tu conocias", reconoce Ladislao.

"Necesité ir a terapia para asumirlo todo, era muy duro ver a tu madre que la has visto tan vital, verla que ya no, que su cabeza no va".

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El alzheimer es una enfermedad durísima que sufre todo el entorno del paciente. Según un estudio de Sanitas, el 64% de los españoles cree que le cambia la vida a toda la familia y casi todos, el 95% reconoce el enorme impacto físico y emocional que soportan los cuidadores. Datos que nos confirma Ladislao, en primera persona. Su madre, Inés, tiene alzheimer y desde entonces su vida ha dado un vuelco. "No se acordaba de cuando había fallecido su marido", recuerda ahora.

El alzheimer no se cebó solo con ella sino que destruyó por completo el equilibrio familiar. "Es un jarro de agua fría ver que tu madre empieza a no ser la persona que tu conocias", reconoce Ladislao.

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Ver cómo Inés iba poco a poco perdiendo su identidad fue un proceso lento, doloroso y, difícil de asumir en soledad. Ladislao necesióo ayuda. "Necesité ir a terapia para asumirlo todo, era muy duro ver a tu madre que la has visto tan vital, verla que ya no, que su cabeza no va".

Su historia es el reflejo de una realidad generalizada. El Alzheimer ha dejado de ser una patología exclusivamente individual. Una de las claves que "hay que acompañar a las familias desde el primer día", destaca Miriam Piqueras, directora médica de Sanitas Mayores.

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La detección precoz es fundamental, porque el alzheimer no es solo pérdida de memoria. "Los enfermos se desorientan, cambian de actitud, de estado de ánimo, en el lenguaje". Enfrentarse a estos enfermos para mostrales la realidad puede ser un primer impulso, pero es un error.

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El desgaste es invisible, pero devastador: ocho de cada diez familias necesitan y reclaman apoyo. Porque llega el día de dejar al ser querido en manos especializadas. "No todos pueden y es importante que llegue a todos", destaca Piqueras.

En el laberinto del olvido, es imprescindible saber que no se camina solo.