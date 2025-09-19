El test permite detectar si un deterioro cognitivo leve va a degenerar en un caso de alzhéimer

El CSIC da un paso más en la lucha contra el alzhéimer: descubren una proteína que podría ayudar a su detección precoz

Compartir







BarcelonaEl hospital de Bellvitge ha desarrollado el primer biomarcador en sangre capaz de anticipar la progresión del alzhéimer. Con solo un pinchazo se podrá saber si un deterioro cognitivo leve va a desembocar en la enfermedad. Es el primer dispositivo de este estilo producido en España y único a nivel mundial, informa en el vídeo Andrea López.

Ya hace tiempo que con un simple análisis de sangre se puede detectar el alzhéimer. Pero, en esta ocasión, este laboratorio hospitalario de Barcelona ha sacado un nuevo test en sangre que permite diagnosticar esa enfermedad antes de que se manifieste, además de anticipar si el paciente va a llegar a los peores escenarios de la demencia.

La detección precoz da un gran paso con este test

"Predice el riesgo de desarrollar demencia antes que con otros biomarcadores", explica Jordi Gascón, de la Unidad de Memoria del hospital. El biomarcador, desarrollado al 100% en nuestro país, analiza el ADN mitocondrial. "Se mira si en ese ADN hay un exceso de sustancias químicas llamadas metiles", añade el médico.

Y es que el alzhéimer se instala en nuestro organismo mucho antes de que comiencen los síntomas. Por eso la detección precoz y el saber si el paciente va a desarrollar hasta el último estado de la enfermedad ayuda a tomar muchas decisiones. "Desde si quieres participar en un ensayo clínico a si recibes o no un tratamiento respecto a tu vida, a tu patrimonio", expone Gascón.

PUEDE INTERESARTE Un mapa molecular a gran escala para descubrir la cura del Alzheimer o el Párkinson, el nuevo avance médico

La fiabilidad es del 90% y ya está validado

Hasta ahora se descartaba con una punción lumbar, pero un análisis de sangre es menos invasivo y más económico. En cuanto a la fiabilidad, asegura Gascón, es un método puntero. "Cuando es positivo acierta el 90% de las veces y cuando es negativo acierta el 85% de las veces", dice.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Eso sí, esta prueba no sirve para cualquiera. "Va dirigido a las personas que vienen a las consultas especializadas con problemas de memoria", apunta el neurólogo. Pero son síntomas mucho menos claros de que se padece alzhéimer: "Hace tiempo los pacientes venían con un cuadro mucho más claro de demencia. Ahora, los pacientes vienen con un deterioro cognitivo leve", aclara.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La prueba ha recibido ya la validación clínica necesaria y en unos meses estará disponible en los hospitales de la sanidad pública. Un avance médico que es la culminación de un proceso de investigación científica que empezó en 2011. Ya puede comercializarse.