Un equipo de la Universidad de Harvard ha logrado revertir la demencia en ratones

Científicos de Harvard han hecho un descubrimiento que podría ser un paso de gigante en la lucha contra el Alzheimer. La falta de litio en el cerebro podría ser fundamental para el desarrollo de esta enfermedad. A partir de aquí se abre la puerta a nuevos tratamientos. “Es importante porque lo que hace es abrir una nueva diana terapéutica”, señala Marc Suárez Calvet, de Neurología en el Hospital del Mar.

Hasta ahora, las placas beta amiloides que están en el cerebro de los pacientes con Alzheimer lo dejaban sin litio. “Las placas secuestran el litio y el resto del tejido donde no hay placas. Entonces tiene una carencia de líquido”, afirma Alberto Rábano, director del banco de tejidos CIEN.

Los expertos piden a los ciudadanos que no tomen suplementos por su cuenta

Un equipo de la Universidad de Harvard ha logrado revertir la demencia en ratones con un suplemento de este metal que hasta ahora no se había probado. Se trata del orotato de litio, que es eficaz en una milésima parte, por lo tanto es mucho menos tóxico. “Con ese nuevo tratamiento no solamente resuelven los síntomas, sino que reducen las placas”, apunta Rábano.

Pero no funciona solo en ratones sino también en tejido humano. Los expertos piden a los ciudadanos que no tomen suplementos por su cuenta porque pueden ser extremadamente peligrosos. “El litio no es en ningún caso un tratamiento actualmente que podamos plantear en la enfermedad de Alzheimer”, recalca Calvet.

Los científicos urgen a iniciar ensayos clínicos para investigar el efecto del orotato de litio en las personas con Alzheimer, un nuevo enfoque terapéutico para tratar está enfermedad que afecta a más de 80.000 personas en España.