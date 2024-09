El Alzheimer, una enfermedad silenciosa que ataca a personas jóvenes: “No quiero pensar en lo que viene"

Javier es físico, tiene 56 años y le diagnosticaron Alzheimer a los 48. Él está dentro del 10% de las personas menores de 65 que lo sufren. Detectar la enfermedad -que no es contagiosa- a tiempo le permite a Javier decidir cómo quiere que sea el resto de su vida, aunque no siempre es fácil. “No sé cómo trabajaba, no sé como se llama mi madre. A veces, cuando estoy solo, me voy para atrás”, confiesa.