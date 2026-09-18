La subida del gasóleo pone en pie de guerra a los agricultores y pescadores

Cristina Montalvo 18 SEP 2026 - 15:33h.

Los agricultores apuestan por hacer movilizaciones a la espera de las decisiones del Gobierno sobre las ayudas

No es solo el campo, también los pescadores dicen que la situación es insostenible,

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La subida del precio del combustible ya desata protestas en Francia. Grupos de pescadores han bloqueado la entrada a varios puertos, entre ellos el de Niza. Los manifestantes también han cortado el acceso a depósitos de petróleo, como en Frontiñán, en el sur del país. Ante el alza de precios, las autoridades francesas han prolongado hasta fin de año las subvenciones de emergencia al combustible para la pesca y otros sectores.

La subida del precio del combustible pone en apuros al gobierno francés, que hoy reune a los líderes de los partidos para analizar la crisis. Las protestas sociales se suceden y se teme un movimiento similar al de los chalecos amarillos en 2018.

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Aquí, en España, esa subida del precio del gasóleo ha llevado hoy a los agricultores a convocar movilizaciones inmediatas. En los próximos días concretarán fechas y lugares, pero dicen que se movilizan ya porque el encarecimiento del gasoleo agrícola es inasumible. Se ha incrementado un 45% desde antes del conflicto.

El litro, son datos del Ministerio de Agricultura, está en torno al euro y medio cuando en febrero no llegaba a los 97 céntimos. Las rebajas fiscales, del IVA y el impuesto especial, son insuficientes ya que una parte muy importante del sobrecoste se queda sin cubrir. Eso ahora, lo peor, dicen es que no saben que pasará en 12 días que es cuando finalizan esas ayudas.

De ahí la inmediatez de las protestas, porque aseguran que estos días son decisivos para el sector. En octubre arranca la siembra de los cereales, que es muy importante para buena parte de la España rural, es un cultivo con baja rentabilidad y los agricultores dicen que no van a comenzar a comprar semilla y hacer los trabajos previos sin saber qué va a pasar con el precio del gasóil.

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Misma situación para los que están ahora en plena vendimia y quienes arrancan la recoleccón de la aceituna.

No es solo el campo, también los pescadores dicen que la situación es insostenible. Hace semanas que comenzaron los amarres porque pierden dinero saliendo a faenar y se está barajando extender esta medida.

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Y toda está situación acabará repercutiendo en los consumidores. Hay que ver primero que pasa con esas ayudas, el Gobierno va a reunirse el lunes con represenatnets de la cadena alimenatria. Los supermercados también dicen que están asumiendo más de 100 millones de sobrecoste de los precios energéticos y lo que se empieza a ver es una subida que, de momento, se centra en los alimentos frescos.