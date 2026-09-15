La otra cara del IPC: los carburantes se disparan y los alimentos frescos repuntan

Cristina Montalvo 15 SEP 2026 - 15:39h.

Mientras el IPC de los alimentos está contenido, los frescos están subiendo más de un 4%.

Las tensiones de la guerra de Irán llevan la inflación a su nivel más alto en tres años

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Las tensiones de la guerra de Irán llevan la inflación a su nivel más alto en tres años. De hecho, el IPC sube siete décimas en el mes de agosto, hasta el 4,3%, desde comienzos del 2023, cuando estábamos ya en la desescalada de la gran crisis inflacionsista de la guerra de Ucrania, no veíamos el IPC en ese nivel.

Los precios suben fundamentalmente por la situación en Oriente Próximo, pero la inflación subyacente, la que no incluye lo volátil, la energía y los alimentos no elaborados, ves que se mantiene bastante estable. Ha caído incluso una décima y eso significa que esas subida de los productos energéticos no se está trasladando de momento al resto de productos y actividades. Eso sí, mientras el IPC de los alimentos está contenido, los frescos están subiendo más de un 4%.

Y dentro de la energía, lo peor son los carburantes. Su subida quintuplica la subida general de los precios, del IPC. El gasóleo ya es un 30% más caro que el año pasado, la gasolina, un 17%, y esto con las rebajas fiscales. Sin ellas estaríamos con aumentos del 39 y el 25%. Las ayudas finalizan, en teoría, cuando acabe septiembre, pero el Gobierno dijo que se seguiría acompañando a los consumidores. Las estaciones de servicio han pedido ya no solo que se mantengan, sino que se amplíen

Porque no hay buenas perspectivas. Al revés, en las últimas semanas, estas tensiones se han recrudecido y, con ellas, las subidas de los precios se han ampliado. El petróleo en 107 dólares, sube un 17% en lo que llevamos de mes, casi como la cotización internacional del gasóleo. Y el gas, subidas similares que le llevan a los 81 euros megawatio, el máximo desde finales de 2022, justo cuando estamos a las puertas del otoño.