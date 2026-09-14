Así ha sido el tenso encontronazo entre Antonio Naranjo y Abdellah Mustafá en 'Todo es mentira'

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Durante la conexión de Abdellah Mustafá en 'Todo es mentira', Antonio Naranjo ha asegurado que Ceuta "huele a porro y a mierd* y lo que hay es gente que vivía mejor en sus pueblos de lo que vive en el Trampolín". Es en ese momento cuando el entrevistado le responde tajante ante el asombro del colaborador: "Y a facha. También huele a facha".

"Es como si digo yo que 'huele a moro'. No se me ocurriría", reacciona el periodista al escuchar al presentador preguntarle a Mustafá por sus argumentos. "Es porque has dicho que huele a mierd* y no te lo discuto porque huele en muchísimas zonas, yo se lo dije a Risto Mejide que se ha convertido en el baño público de Marruecos. No te lo discuto, oler, huele. Pero tampoco me puedes discutir que huele a facha", le responde el presidente de la asociación de vecinos de Sidi Embarek, abriendo así un tenso debate.

El encontronazo entre Mustafá y Antonio Naranjo

Ante la indignación de Antonio Naranjo, Abdellah Mustafá continúa argumentando su afirmación: "Huele a facha por el hecho que conlleva un discurso de odio que solo nos ha perjudicado. Lo único que ha hecho ha sido perjudicarnos más".

Lejos de entrar en debate sobre si se trata de "una invasión" o "una guerra híbrida", el entrevistado afirma que el hecho de que "la ciudad huela a facha supone un problema aún mayor que el de la mierd*". Sin embargo, al periodista le parece "una pena" que para Mustafá "toda crítica a lo que está pasando por una invasión procedía de que ahí olía a facha": "Me parece muy injusto con sus propios paisanos".

"El ceutí que no lo condene, no es ceutí", añade Naranjo antes de explicar por qué ha comparado esta afirmación del entrevistado a si él mismo dijera "huele a moro". "Se contradice tu discurso absolutamente. Dices que hay muchísimo musulmán que defiende Ceuta y no decir que es una invasión significa que dejamos de ser ceutíes", responde Mustafá.

Y, aunque el periodista asegura que no se "atreve" a decir que no se trata de una invasión en una plaza de Ceuta, es Mustafá es quien le invita a ir a la periferia. Finalmente, la tensión del debate aumenta hasta que el entrevistado señala: "Con este tipo de personas no pierdo el tiempo con ellas, actúo. La respuesta que le daría al fascismo en toda España es que 'Frente al odio, amor. Frente a lo inhumano, humanidad".