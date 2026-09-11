Quino, el héroe canino del terremoto de Venezuela ha caído enfermo y necesita ayuda
Pancho, su dueño, no puede evitar llorar al ver el estado de Quino: "Solo quiero volver a casa con él"
Se llama Quino. Participó en las labores de búsqueda y rescate en el terremoto de venezuela. Un trabajo ingente que le ha pasado factura. Ahora, de vuelta a casa, a Valencia, ha caído enfermo y no saben por qué, informa Manu Reyes.
Quino fue con su dueño a rescatar vidas en Venezuela. Los conocimos antes de partir con la ONG de rescatistas IAE. Tras estar participando en los rescates, Pancho, su dueño, y Quino, volvieron a España. 48 horas después Quino enfermó. Desde el 7 de julio ha estado de una clínica a un hospital clínico Universitario veterinario sin parar.
Nadie tiene claro que es lo que le ocurre. Necesita transfusiones de sangre y la factura económica que está afrontando Pancho ya supera los 7.000 euros. Desde su ONG ha puesto un número de cuenta disponible para ayudar con donativos a las facturas de Quino. Andrés, venezolano, ya ha acudido a la clínica veterinaria del hospital Universitario veterinario UCV con su perro para donar sangre. No olvida lo que hizo Quino en su país, donde es todo un héroe canino.
Quino tiene cinco años. Pancho lo adoptó cuando tenía pocos meses y ha participado en rescates en Brasil en Marruecos, Turquía, Valencia o Venezuela. Ellos han estado toda la vida ayudando ahora necesitan toda la ayuda posible la situación de Quino es grave. Sufre un fallo múltiple del que no tienen claro el origen ni causa, pero ya van contrarreloj. Pancho no puede evitar llorar ante la situación de su perro y pide ayuda. Solo quiere curarle y volver a casa juntos.