Así usan los expertos de inteligencia las fuentes abiertas

Sandra Mir 10 SEP 2026 - 17:12h.

La información del CNI en los informes de Ceuta se basa, en parte, en interpretar lo que llaman "fuentes abiertas".

El CNI alertó el día antes del salto masivo en Ceuta que había grupos en redes sociales que iban a pasar desde Marruecos

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La información del CNI en los informes de Ceuta se basa, en parte, en interpretar lo que llaman "fuentes abiertas". Entramos in situ en uno de los centros en los que se analiza esta información. Lo primero que vemos son puntos de color que marcan webcams, satélites o flujos de información en las redes sociales. Datos que los expertos en inteligencia interpretan para prever ataques o movimientos como el de Ceuta antes de que sean evidentes para todo el mundo.

El planeta, visto así, parece que está en nuestras manos. Lo que pasa en él lo vemos en una web de fuentes abiertas, accesible para todo el mundo, y no es la única. Podemos ver los aviones que vuelan en tiempo real, los barcos que navegan, la actividad en los cables sumarinos y el flujo de informacion en los Data Center. "Analizamos si son fuentes verídicas o no, y con eso podemos anticiparnos a lo que podría ser un flujo migratorio", señala Juan Manuel Martínez, CTO Lazarus Tecnology. Ven noticias, publicaciones en redes... detectan bots. "Hay patrones entre ellos con lo que estaríamos ante una severidad media".

Se pueden ver todos los satélites que tiene Starlink en el planeta. Podemos ver webcams e incluso recorridos de aviones militares. Los expertos en inteligencia de fuentes abiertas se encargan de relacionar todos estos datos para adelantarse a los hechos.

Los puntos naranjas son previos al ataque o al movimiento. Significa que hay bots en redes sociales, usuarios no humanos que en tiempo récord envían el mismo mensaje para que cale y movilice a la población. Cuando vemos los puntos rojos es que "estamos ante una severidad crítica, un conflicto armado o un ataque cibernético".

Para anticiparse a los hechos hay herramientas de sobra al alcance de todos. Lo mas importante es interpretar bien las señales.