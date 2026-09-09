Los puntos débiles de los documentos desclasificados por el Gobierno

Daniel Montero 09 SEP 2026 - 21:37h.

Los documentos no tienen fuentes humanas sobre el terreno, no tiene imágenes vía satélite y no tienen información de los movimientos migratorios

El CNI alertó el día antes del salto masivo en Ceuta que había grupos en redes sociales que iban a pasar desde Marruecos

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El CNI avisó por teléfono y por escrito en las horas previas al asalto. Pero cómo fue esa advertencia, porque eso también es importante. La advertencia hablaba de una serie de grupos de facebook, decía que había 180.000 personas y avisaba del eco que podían tener esas manifestaciones.

Lo que no tienen y eso también es muy importante, son fuentes humanas sobre el terreno, no tiene imágenes vía satélite, no tiene información de los movimientos migratorios, ni de absolutamente nada de lo que estaba sucediendo en ese momento en Marruecos, no tiene nada sólido más allá de información en fuentes abiertas a las que todo el mundo podía tener acceso a través de internet.

Los documentos reflejan además que la Guardia Civil pidió semanas antes que se reforzara el espigón de la frontera. Y eso también tiene su explicación. Eso fue el día 10 porque lo que reflejan esos informes es que ya hay rumores de que la decisión del Supremo puede poner en jaque toda la seguridad de la costa. Lo que hace la Guardia Civil es decir que esa zona se tiene que reforzar y no solo eso porque lo que piden sus mandos también es que se inicie un cambio legislativo ya que dice el Supremo que se tiene que interpretar de una determinada forma la normativa en España.

¿Y qué dicen los informes desclasificados sobre el papel que jugó Marruecos? En ellos hay ciertos titubeos, informes en varios sentidos en los que decía el día 30 el Estado Mayor de la Guardia Civil que es muy poco probable que la corona esté usando la migración como represalia contra España y menos en un día tan importante para el reino de Marruecos como la Fiesta del Trono. El Cifas de las fuerzas Armadas dicen que están recibiendo información contradictoria sobre lo que está haciendo el Ejército Marroquí y el CNI dice que no hay reacción de Marruecos ante la pérdida de control de la frontera, que no está haciendo nada cuando llega la avalancha y otro informe de la Guardia Civil que tampoco cree que Marruecos esté detrás de este asunto, matiza que puede resultar difícil pensar que nada sucede en Marruecos sin el consentimiento y la aprobación del régimen. De hecho, califican a Marruecos como la principal amenaza no compartida de España.