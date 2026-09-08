La jueza Tardón investigará el asalto a Ceuta, pero Marruecos no colaborará en nada

Daniel Montero 08 SEP 2026 - 14:54h.

La jueza Tardón investigará el asalto a Ceuta, pero ¿hay posibilidad de que Marruecos colabore judicialmente en esa investigación?

Pegasus podría tener de Pedro Sánchez 5 millones de mensajes de texto, 100.000 correos electrónicos, unas 1.200 fotos y unas 40 horas de audio grabado

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La jueza Tardón investigará el asalto a Ceuta, pero ¿Hay posibilidad de que Marruecos colabore judicialmente en esa investigación? Pues la respuesta es clara: no. La colaboración con Marruecos ya cuesta a la hora de investigar la delincuencia común, cuando más para investigar al propio gobierno de Marruecos. Sí funciona en las extradiciones - es el segundo país en este campo- y terrorismo yihadista.

Pero, por ejemplo, no lo ha hecho en caso Pegasus en la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional. Israel tampoco ha colaborado por lo que quedará en vía muerta.

Ni en el QatarGate, en la que Marruecos y Qatar fueron acusados de comprar eurodiputados con Eva Kaili, exvicepresidenta del Parlamento Europeo como principal implicada. Las autoridades belgas, griegas e italianas descubrieron 1,5 millones de euros en efectivo, escondidos en numerosas propiedades e incluso ocultos en maletas , lo que puso al descubierto el mayor escándalo que jamás haya sacudido al Parlamento Europeo. Esto reveló una red de tráfico de influencias que vinculaba a eurodiputados y ex eurodiputados con terceros países, concretamente Marruecos y Qatar, dando al escándalo su ahora tristemente célebre nombre.

El escándalo conmocionó profundamente al Parlamento Europeo y debilitó aún más la confianza en las instituciones de la UE. En su reacción inicial, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, declaró que el caso Qatargate era una "prueba de nuestros valores y de nuestros sistemas" y que el Parlamento «afrontaría esta prueba con determinación". Sin embargo, esta reacción del Parlamento Europeo no fue más contundente que eso: simplemente no ha implementado las reformas necesarias para prevenir escándalos similares. El sistema permanece prácticamente inalterado en los ámbitos más cruciales: la supervisión, el control y las sanciones. Como consecuencia, el Parlamento sigue siendo vulnerable a la corrupción, según Transparencia Internacional.

Marruecos nunca ha contestado a la justicia belga, por lo que la investigación ha quedado en vía muerta.

La Fiscalía española lleva años denunciando que Marruecos no colabora con la repatriación de menores. Nuestra legislación señala que hay que garantizar, tener pruebas de que va a haber una repatriación familiar, asegurar que el mejor va a ser entregado a su familia en Marruecos. Lo que dice Marruecos es que España pone muchas trabas y que por eso no coge a los menores.

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Y algo similar pasa con algunos capos de la droga y otros delincuentes. Durante mucho tiempo Marruecos ha sido un agujero negro para muchos capos refugiados allí y que no han sido entregados a España, aunque ahora es Dubai quien ostenta este dudoso honor.