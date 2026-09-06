El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este que las carpas son "temporales"

Este sábado, centenares de vecinos salieron a las calles para protestar por esta decisión

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El choque institucional en Ceuta se ha agravado se agrava aun más con la decisión del Gobierno de asumir el control del puerto de la ciudad.

Allí ya han empezado a instalarse las carpas para alojar a un millar de migrantes, pese a que un informe de la autoridad portuaria consideró que no era el lugar idoneo por seguridad, al encontrarse próximo a una petrolera y conductos de gas bajo el suelo.

Este sábado, centenares de vecinos salieron a las calles para protestar por esta decisión del Gobierno.

Torres dice que las carpas en el puerto de Ceuta son "temporales": "Cuanto antes los filiemos antes serán devueltos"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que las carpas que se están instalando en el puerto de Ceuta para la atención de los migrantes son "temporales" y se desmontarán cuando los migrantes "sean devueltos".

"Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Se están poniendo para que sean devueltos porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos. Por tanto, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que traer esas ubicaciones", ha defendido el ministro en unas declaraciones realizadas en el canal 24 Horas de TVE, recogidas por Europa Press.

Torres ha explicado que las parcelas del puerto y las de la zona de La Reina fueron incluidas en un real decreto aprobado "por unanimidad" en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación, con presencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y miembros de su Gobierno. Sin embargo, ha criticado que cuando las obras estaban en marcha, el Consejo de Administración del Puerto trasladó informes técnicos contrarios a su ubicación.