Joseph, acampado en la playa de Trampolín, reconoce que por las noches pasa miedo por las peleas y robos.

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La costa ceutí a vista de pájaro da escalofríos. Normalidad lo llaman algunos. Cientos de tiendas de campaña, infraviviendas construidas con cartones, con cañas, con lonas. Miles de migrantes aguantan en la playa del Trampolín. Imágenes captadas por nuestro compañero Iker Jiménez para su programa Horizonte en Cuatro para comprender la magnitud de lo que pasa en Ceuta.

Ceuta sostiene la situación como puede. Con miles de migrantes en las calles que siguen esperando a una plaza en un centro con la que aspirar a una filiación que se sigue retrasando. Mientras tanto, sobreviven como pueden en el epicentro de su campamento, la playa del Trampolín, informa Antonio Bernal.

Joseph es uno de los que vive allí. Dejó una hija y mujer en Marriecos. Tiene 35 años y es carpintero. Dice que por 100 euros a la semana tienen que vivir.

Reconoce que tiene miedo porque por la noche las peleas y los robos se suceden en la playa. Pide que los que provoquen altercados sean expulsados de España. No quiere volver a Marruecos y se alimentan gracias a la Cruz Roja.

Critica al Gobierno de Marruecos. "Organizan un Mundial para ellos, pero el pueblo no tiene ni luz ni agua, ni carreteras. Yo no volvería si no no estaría aquí".