Daniel Montero 03 SEP 2026 - 14:33h.

Alertan los policías del crecimiento en Ceuta de los alquileres clandestinos: coches locales comerciales, almacenes semi abandonados, garajes que algunos alquilan a los migrantes.

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El informe policial se centra en las causas del asalto a Ceuta, pero aporta también datos importantes sobre las consecuencias actuales para la ciudad. Lo primero que destaca el informe en este sentido es que no hay, un mes después, datos fiables ni oficiales ni de la cantidad de gente que entró, ni de las personas que hay ahora mismo en Ceuta. Calculan que entre 5.000 y 10,000 personas. Es complicado solucionar un problema si ni siquiera sabes la dimensión que tiene.

Otro dato alarmante es que calculan que entre el 18 y el 25% de las personas que accedieron a Ceuta eran menores. Eso supone entre 15.000 y 17.000 menores no acompañados. Menores que en muchos casos tenían la intención clara de quedarse en España.

Aunque los organizadores no tuvieran ese fin migratorio, muchas de esas personas. sí. En los chats se decían cosas como estas antes de acceder: "En cuanto pises Ceuta di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos" o "El que sabe lo que es esto no se deja devolver. Se esconde en una alcantarilla o donde sea".

Alquileres clandestinos para inmigrantes ilegales para hacer negocio

¿Cual es la consecuencia de esto? Alertan los policías del crecimiento en Ceuta de los alquileres clandestinos: coches locales comerciales, almacenes semi abandonados, garajes que algunos alquilan a los migrantes para que duerman o se escondan allí. También se han disparado los traslados clandestinos a la península. 29 embarcaciones en 15 días. unas 150 personas cuando el año pasado en esas fechas llegaron 17.

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Dicen los agentes que hay 5 organizaciones con capacidad para trasladarlos, pero que además hay 10 personas particulares de Ceuta que están aprovechando la crisis para unirse a este negocio con sus barcos particulares. Cobran la mitad que las mafias asentadas: entre 3.000 y 7.000 euros por viaje.