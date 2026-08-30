Los equipos de emergencia tuvieron que abrirse paso a mano entre toneladas de lodo para rescatar a la menor

La tragedia deja ya 750 muertos entre Nepal

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NepalUna niña de seis años ha sido encontrada con vida después de permanecer casi 60 horas bajo los escombros provocados por la avalancha glaciar que arrasó la localidad de Timure, en el municipio nepalí de Rasuwa.

Los equipos de emergencia tuvieron que abrirse paso a mano entre toneladas de lodo y restos de las construcciones destruidas hasta localizar a la pequeña. La sacaron inmóvil y aparentemente semiconsciente, en unos primeros momentos en los que se temió por su vida. Sin embargo, contra todo pronóstico, la niña comenzó a recuperarse tras ser rescatada. Ya despierta, las imágenes muestran a la pequeña aparentemente fuera de peligro, comiendo junto a algunos de los rescatadores que hicieron posible su supervivencia.

Más de 3.000 desaparecidos y riesgo de nuevas riadas

El rescate contrasta con la dimensión de una tragedia que deja ya 750 muertos entre Nepal y el Tíbet y más de 3.000 desaparecidos. En Nepal se contabilizan 734 fallecidos y 2.498 personas desaparecidas, mientras que en el lado tibetano han muerto 16 personas y otras 546 continúan desaparecidas.

Las autoridades nepalíes reclaman ayuda internacional urgente para hacer frente a una catástrofe cuya reconstrucción tendrá un coste de miles de millones de euros. Además, el peligro todavía no ha desaparecido: el río Bhotekoshi volvió a desbordarse este domingo y los drones de vigilancia han detectado nuevos deslizamientos de tierra provocados por la erosión y por las grandes bolsas de agua acumuladas tras la riada.