Situado al final del cauce de un río, encapsulado en un valle entre laderas empinadas, es el centro de tránsito fronterizo clave para el comercio y viajes entre China y Nepal

El devastador efecto GLOF que explica la trágica riada de Nepal: inundación por vaciamiento repentino de un lago glacial

Compartir







El mundo todavía se estremece con la terrible y descomunal riada que inundó la frontera de Nepal con el Tíbet. Una masa imparable e inmensa de agua bajó desde lo alto de las montañas para arrasarlo todo a su paso. Piedras, lodo, vehículos y pueblos enteros. Una absoluta tragedia en la que los muertos se cuentan por cientos y los desaparecidos por miles en cifras todavía indeterminadas para un balance del desastre que va más allá de los números.

Preocupa gravemente lo que está ocurriendo, con los expertos apuntando al deshielo de los glaciares y el colapso de las paredes de hielo de sus lagos, lo que habría causado un repentino aumento de los caudales que, en orografías tan caprichosas como la de los valles y montañas de las regiones de la Himalaya, terminó por desatar una auténtica avalancha de agua que lo sepultó todo ladera abajo con una velocidad imparable. No había tiempo de evacuar. Fue imposible. Llegó con la fuerza de un tsunami del que miles de personas trataron de huir de forma desesperada.

El icónico edificio que hoy simboliza la trágica riada entre Nepal y el Tíbet

Desde el lugar, con muchos todavía quizás sin ser conscientes de que lo que se avecinaba iba a ser verdaderamente tan inmenso, algunos llegaron a grabar imágenes de la inmensa avalancha de agua acercándose. En esas escenas, algunos perdieron el plano después de percatarse que, en efecto, la tromba llegaba con una fuerza que amenazaba completamente sus vidas.

Echando a correr, algunas imágenes captaban el pánico y el nerviosismo en directo, mientras otras, como las captadas por las cámaras de vigilancia situados en puntos elevados, registraron en toda su dimensión cómo la descomunal masa de agua engullía un enorme edificio que hoy se ha convertido en símbolo de la tragedia.

Concretamente, en una de los vídeos más difundidos y ‘viralizados’ en las redes, se aprecia como el Gyirong Port Joint Inspection Building (Edificio de Inspección Conjunta) es engullido completamente, quedando su inmensidad muy pequeña frente a la inmensa tromba de agua y su fuerza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ese edificio, al final de todo un cauce, encapsulado en un valle entre laderas empinadas, constituía el centro de tránsito fronterizo clave para el comercio y viajes entre China y Nepal; un punto de aduana frecuentado por camioneros, comerciantes, viajeros, turistas o peregrinos. Por eso, la magnitud de la tragedia no hizo sino seguir intensificándose conforme desde lo alto de los glaciares el agua seguía bajando.