La fuerte tormenta provocó desprendimientos y dejó impracticable la única carretera que da acceso a la localidad.

Así fue la riada mortal de Manzanedo de Valdueza, en León, que se saldó con la muerte de dos mujeres

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Vecinos de Carracedo de Compludo, en Ponferrada, permanecen aislados desde el sábado debido a las fuertes riadas que cayeron en la comarca de El Bierzo. La fuerte tormenta provocó desprendimientos y dejó impracticable la única carretera que da acceso a la localidad.

Desde entonces, en un camino ahora desdibujado por el lodo y la maleza, residentes de la zona tienen que andar más de un kilómetro para poder salir de la aldea, en la que hay nueve personas incomunicadas.

Carracedo de Compludo y las graves riadas en El Bierzo tras los incendios del año pasado

Ante la situación, los técnicos de la Diputación de León estudian una solución urgente, buscando por el momento formas provisionales de paliar los problemas para estos vecinos.

Además, se teme que lo que ha pasado siga ocurriendo con frecuencia, fundamentalmente, y como denuncian, por los incendios que ya sufrieron el año pasado, transformando un terreno por el que ahora las lluvias discurren arrastrando gran material del monte, con una escorrentía de piedras, rocas, barro y lodo que puede resultar fatal, ocasionando también importantes daños, como ya ha sucedido en otros puntos de El Bierzo, como en Manzanedo de Valdueza, donde dos mujeres perdieron trágicamente la vida.

Ante las circunstancias en Carracedo de Compludo, el alcalde también lamenta: “Es consecuencia del incendio del año pasado. Arrastra material del monte”.

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La deforestación amenaza a estos pueblos de las montañas de Ponferrada, que han sufrido una de las peores riadas que se recuerdan y que temen que se reproduzcan más, con el otoño y el invierno aún por llegar.