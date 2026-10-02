El ministerio de Sanidad pasa la responsabilidad de lo sucedido al ministerio de Inmigración debido al asentamiento irregular

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Fabiola Etayo ha informado en directo en ‘En boca de todos’ de la alerta sanitaria desatada en la Playa del Trampolín en Ceuta. Los últimos análisis del agua realizados por sanidad han detectado la presencia de 10.000 bacterias convirtiendo en el agua no acta para la salud.

La presencia de unas 500 bacterias es un nivel adecuado en la salubridad del agua del mar. El otro día veíamos en directo en ‘En boca de todos’ cómo se tomaban algunas muestras para su análisis en la Playa del Trampolín, unas muestras que salieron con valores muy elevados y que se han repetido en varias ocasiones hasta hacer público que el agua de la Playa del Trampolín cuenta con la presencia de más de 10.000 bacterias y miles de plásticos.

Un dato que hace que el agua no sea apta para el baño ni el uso humano y que en estos momentos cuenta con cientos de inmigrantes irregulares bañándose y pescando en un agua contaminada. Según ha explicado la reportera de ‘En boca de todos’, el ministerio de Sanidad en lugar de afrontar el problema ha traslado el mismo al ministerio de Inmigración debido a la situación que atraviesa la ciudad.

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La bacteria detectada mayoritariamente es la bacteria E.coli, muy perjudicial para la salud.

Rafael Peñalver, consejero ceutí ha asegurado que la Playa del Trampolín no es una zona de baño público, pero que sí está siendo utilizada por los inmigrantes irregulares y por eso se decidió analizar el agua. Eso sí, ha asegurado que si habrá riesgo en la cría de lapas, pero entiende que no es su responsabilidad.

Carlos Segarra ha contrastado la información con un experto biólogo y ha querido explicar que es una bacteria que debido a la salinidad del mar no dura más de unas 48 horas en el mar por lo que no se debería crear alarma.

Un grupo de vecinas que llevaban dos meses sin bajar a la Playa del Trampolín y se han impresionado con el olor y la gran cantidad de basura. Han denunciado que se trata de un problema de salud pública porque no se recoge la basura y los inmigrantes hacen allí sus necesidades. Además, ha explicado que la Playa del Trampolín siempre ha sido una playa de baño público y que no quieren que se limpie nada para que cuando les visiten los Reyes puedan oler lo mismo que huelen ellas y vean la realidad que llevan dos meses viviendo.

Además, una de las vecinas ha querido que se hicieran públicos los niveles de salubridad del agua porque las duchas de los inmigrantes, con sus respectivos geles y productos de limpieza, llegaban al mar e iban directos a la desalinizadora sin saber si el agua que beben es acta para el consumo.

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