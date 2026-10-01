Horizonte 01 OCT 2026 - 22:20h.

El ataúd en Sol contra Isabel Díaz Ayuso continua en la acampada de Sol, frente a el Sindicato de Inquilinas, tras asegurar que se había retirado

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







La acampada en Sol por el derecho a la vivienda continúa tras el ultimátum de 48 horas que dio al delegado del Gobierno la presidenta del la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En 'Horizonte' conectamos en directo con el lugar de la manifestación donde se pueden ver muchas pancartas con duros mensajes y amenazas hacia Ayuso.

En el plató, los colaboradores del programa opinan sobre este tema y la periodista María Jamardo señala a un diputado del PSOE: "¿Por qué no se traslada al ministerio de Vivienda o a otro enclave? Fuera de micrófonos dijo 'mejor ahí que así le fastidia a Ayuso '. Esto va de fastidiarla porque es una rival política que gana ampliamente en las urnas y se merece todos esos ataques".

Iker Jiménez reacciona al ataúd de Ayuso en Sol: "Es muy sorprendente"

Respecto a las amenazas y pancartas que se pueden ver en la acampada contra Ayuso, Iker Jiménez se ha mostrado muy sorprendido: "Me parece que está mal hacer algo con un presidente del Gobierno o con quién sea, pero el hecho de que además sea una mujer me parece muy sorprendente porque es una mujer y estamos hablando de colectivos que imagino que son muy feministas. Si es Ayuso, no es mujer, quizás esa sea la ecuación, ¿no?"

Más tarde desde Sol, ha conectado el periodista y reportero Unai, quien ha enseñado que, tras decirse que el ataúd se había quitado porque era una "manifestación pacífica", el ataúd continua expuesto entre el restos de pancartas. "Ellos mismos habían explicado que había sido retirado por cuestión de pacifismo y, sin embargo, nos hemos encontrado con ese ataúd colocado frente al Sindicato de Inquilinas", ha contado el reportero.