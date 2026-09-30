Horizonte Madrid, 30 SEP 2026 - 23:47h.

Ana Alarcón pide una evaluación de los riesgos tras exponer a los que se enfrentan sus compañeros en la Puerta del Sol

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El equipo de 'Horizonte' conectan con la Puerta del Sol con Rebeca Crespo, quien se encuentra con la portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ana Alarcón.

Son ellas quienes han presenciad el "momento de tensión" cuando se han subido unas personas encapuchadas al acceso de la puerta del metro. Pero este no ha sido el único porque "se está impidiendo el acceso a la plaza y también la libertad de prensa", señala la reportera.

"Cuando hemos querido acceder y hemos dicho que éramos periodistas y simplemente queríamos hacer nuestro trabajo, también se nos ha negado el acceso en lo que también es un ataque a la libertad de prensa y el acceso a una plaza que, les guste o no, es pública", señala Rebeca Crespo.

Ana Alarcón: "Están jugando con la seguridad de los compañeros"

El SUP, por su parte, ha emitido un comunicado tras mantenerse al margen en un principio al margen porque consideraban que se trataba de una "controversia fundamentalmente política". Sin embargo, las cosas han cambiado: "Ya están jugando con la seguridad de los compañeros".

"Hemos sido conocedores de esta denuncia por parte del Ayuntamiento en el que, al parecer, se han encontrado adoquines, cuchillos de grandes dimensiones y hornillos en las tiendas de campaña de los manifestantes", informa Ana Alarcón.

Tras un inciso por el ruido que subía hasta el balcón desde la plaza, la entrevistada continúa pidiendo que se evalúen nuevamente estos riesgos a los que están expuestos sus compañeros. "Lo que no es normal es que tras cinco días que han transcurrido no han cambiado ese dispositivo, no han cambiado las instrucciones, no han vuelto a evaluar el riesgo que están sufriendo mis compañeros y sabemos, y tenemos experiencia, que cada día que se demora para poner una solución definitiva es un riesgo que corren los compañeros para luego cualquier eventual intervención", denuncia la portavoz del SUP.

"Se va a complicar porque estamos viendo este clima de hostilidad hacia ellos, que tienen que estar aquí aguantando encima que están en un punto fijo para garantizar el derecho de reunión de estas personas, cómo les insultan, cómo les increpan, cómo son recibidos como si fueran enemigos. Creo que es algo que no se puede ni normalizar, ni tolerar", añade Ana Alarcón.