Tremendo plantón de Tony a su cita en ‘First Dates’: “Es absurdo”

First Dates 29 SEP 2026 - 23:15h.

Tony evitaba mirar a Paloma, que le preguntaba: "¿No soy tu tipo?"

Paloma, ante la negativa de Tony: "Él no ha pensado en el daño que puede hacer"

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Tony quería encontrar a alguien con quien empezar algo bonito en ‘First Dates’. Sin embargo, con tan solo mirar a Paloma, se ha negado a seguir adelante. Nada más llegar, miraba al camarero, evitaba la mirada de Paloma y, cuando ella le preguntaba qué le pasaba, él le pedía que acabaran en ese mismo momento con la cita.

Paloma quiere afrontar retos en su vida y uno de ellos es encontrar el amor en 'First Dates'. Le contaba a Carlos Sobera que "nadie" se fija en ella, cree que "asusta" a los hombres porque tiene "un perfil diferente" y algo así le pasaba con Tony.

Nada más llegar, la saludaba pero hasta evitaba mirarla. Se dirigía al camarero y, a solas, confesaba: "Esperaba alguien que fuera alguien un poco más guapa o alta".

Entre palabra y palabra ocurría toda una eternidad. Tanto que Paloma acababa preguntándole qué le sucedía: "¿No soy tu tipo?", le preguntaba, él negaba y ella le correspondía: "Tú el mío tampoco".

Tony da por terminada la cita antes de empezar

Tony agradecía sus palabras porque aprovechaba para intentar frenar la cita en ese mismo momento: "No tiene mucho sentido"; "pues tú mismo", le respondía ella evidentemente molesta, pero le proponía cenar al menos y tener una conversación.

"Se te ve encantadora, pero es un poco absurdo. Yo creo que hay que dejarlo aquí, no tenemos por qué seguir adelante sin sintonizar", le respondía Tony, que quería marcharse: "No me ha resultado ni atractiva".

"Él no ha pensado en el daño que puede hacer"

"Pero muchas veces la primera impresión no es la verdadera, yo hubiera cenado con él", decía Paloma, hablando de respeto: "Es una falta de educación brutal".

Lidia acompañaba a Tony fuera y Paloma se despedía llamándole "precipitado". A solas con Lidia, ella se quejaba: "Parece que está en el siglo XIX, está negativo al 100%, le he dicho de cenar, de hablar... Pero vamos, es una persona muy tajante, me da la sensación tiene unos parámetros que no le sacas de ahí y ya está".

A su juicio, Tony "no ha pensado el daño que podría causar a cierto tipo de personas" con sus palabras: "Hay personas que cogen depresión y yo me he quitado un muerto de encima, un peso de encima. Me voy con la música a otra parte".

Paloma nos decía adiós pero le invitaban a volver a 'First Dates' y ella aceptaba la invitación.