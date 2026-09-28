Risto Mejide asegura haber recibido insultos por no hablar del asentamiento de Sol durante el arranque del programa

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Risto Mejide da paso "al asunto del día, de la semana y del mes": la acampada en Sol a raíz del desahucio de Mari Carmen. Pero antes de abrir debate en mesa, 'Todo es mentira' conecta con Cynthia Nobile desde el lugar de los hechos.

Tras mostrar cómo la lluvia "no ha podido con los ánimos de los manifestantes" y exponer sus peticiones, la reportera recorre el asentamiento para enseñar cómo está organizado.

Es justo cuando concluye la conexión el momento en el que Risto Mejide señala: "Por cierto, estáis viendo que sí informamos sobre esta acampada y, por supuesto, vamos a hablar del tema de la vivienda".

Y es que "hay gente que no se espera al momento del programa en el que hablamos de ello", comenta el presentador. Este es el motivo por el que, asegura, está siendo insultado en las redes sociales y por el que la gente está suponiendo que es rentista. Aquí la respuesta de Risto Mejide.

La respuesta de Risto Mejide

"Pues mira, no. Y si lo fuera, ¿qué? No tiene nada que ver", reacciona el presentador a los rumores. Y es que Risto Mejide no entiende que haya que "convertirlo todo en un guerracivilismo".

Tras escuchar la reivindicación de Saray Cerro, el presentador del programa añade: "Yo no soy rentista y tú, que has dicho que soy rentista, tampoco eres muy listo. En este programa tratamos los temas cuando decidimos tratarlos y, al final, depende de muchísimas cosas, no solo de que a ti te apetezca que lo demos en ese orden".

"Dicho esto, vamos a dedicarle tiempo a esto porque efectivamente es muy importante y, efectivamente, hay gente que está ahí reivindicando algo que compete a muchísima gente, trasngeneracional, da igual la edad que tengas", concluye.