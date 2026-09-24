El presentador ha contado que el rey Felipe VI le dijo en la inauguración de la temporada del Teatro Real que veía el programa

Los contenidos de 'Todo es mentira' y los programas al completo están disponibles en Mediaset Infinity

Compartir







"Hay una cosa que quiero contar porque yo no tengo filtros", ha comentado Risto Mejide para hacer un apunte en mitad de los contenidos de 'Todo es mentira' y es que ha querido compartir con la audiencia que el rey Felipe VI le ha dicho que ve el programa: "Entre nuestros espectadores, no todos los días, pero a veces, se encuentra su Majestad".

El presentador ha explicado que esa conversación se produjo ayer, en la inauguración del Teatro Real de Madrid, y que el rey "fue muy amable". Fabián Pérez le ha pedido más detalles de esa charla y Risto Mejide ha confesado que fue "muy guay", pero que apenas hablaron durante "diez segundos".

"Sánchez por menos, acuérdate de Biden que se le escapaba por el pasillo, dijo que habían tenido una reunión al más alto nivel", ha comentado Fabián Pérez tirando de humor para reaccionar a la información compartida por el presentador.