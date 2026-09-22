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Risto Mejide responde a Rafael Borrego y Sofía Cánovas tras sus palabras contra 'TEM': “Si este es el nivel de las ONG que van a Ceuta, apaga y vámonos"

Risto Mejide responde a los dos activistas que acusan a ‘TEM’ de ponerlos en peligro: “Si este es el nivel de las ONG que van a Ceuta, apaga y vámonos"
Risto Mejide, presentador de 'TEM'. telecinco.es
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Ayer, los abogados y activistas Sofía Cánovas y Rafael Borrego entraron en directo en 'Todo es mentira' tras haber sido atacados en un coche en Ceuta. En el programa compartieron su testimonio y explicaron que lo ocurrido fue porque los confundieron con con integrantes del colectivo "Negu Gorriak/Derecho a Techo". No obstante, sus afirmaciones sobre la seguridad en la ciudad provocaron un momento de tensión en el programa, que ha terminado de estallar esta tarde.

Durante su intervención en el último programa, a medida que los dos activistas iban hablando el debate entre ellos y los colaboradores comenzó a torcerse. En un momento dado ellos aseguraron que "estaban más seguros en la playa del Trampolín que en el centro de Ceuta". Unas palabras que Risto Mejide les pidió que rectificasen y ellos se negaron rotundamente.

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Para el presentador, las palabras de los activistas no se pueden permitir, ya que es justo en la playa del Trampolín desde donde están llegando a diario noticias sobre la inseguridad que sienten los vecinos. Tras lo ocurrido, esta tarde ha llegado al programa un contundente mensaje de Sofía y Rafael al que Risto ha respondido.

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"Nos han envido un mensaje de WhatsApp", ha anunciado el presentador antes de desvelar el contenido del mismo: "Ni yo ni mis compañeros queremos tener nada que ver con el programa. Hubo un claro intento de tergiversar y de entramparnos. La cámara en la playa Benítez facilitó que viniera un grupo de personas a perseguirnos y tuviéramos que huir. Nos puso en peligro el formato y el tono de Risto, que ya conocemos todos. Nos puso en peligro el lugar del directo y la larga duración de la entrevista y para colmo una pausa de publicidad en medio".

A estas contundentes palabras ha respondido Risto Mejide: "Lo único que no voy a tolerar es que digáis que este equipo ha intentado ni tergiversar ni entrapar a nadie. Fue todo en directo, se vio claramente mis intentos infructuosos por que rectificaseis una frase absolutamente desafortunada. Creo que los problemas no se solucionan de esta forma, acusando a los demás de hacer cosas que no hacen". "Si ese es el nivel de las ONG que van a ayudar a Ceuta, apaga y vámonos", ha sentenciado el presentador antes de dar paso a las opiniones del resto de los colaboradores.

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