Enrique Roviralta comparte su experiencia en los hospitales ceutíes mientras que Emilio Delgado debate sus argumentos con datos

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La ministra Mónica García sigue manteniendo que no existe ningún colapso sanitario en Ceuta, asegurando que "no hay ni una sola imagen, ni un solo dato" que lo verifique y comparándolo con la situación de los hospitales de Madrid.

Los profesionales sanitarios le han recibido con abucheos durante su visita y han convocado una huelga para la semana que viene por la falta de recursos y la inacción del Gobierno. Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta entra en el programa para dar su opinión al respecto.

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El médico considera que Mónica García "tendrá una imagen idílica" porque "cuando ella llega le preparan en el hospital": "Desde luego que las imágenes que veis, lo que nos cuentan los compañeros y lo que sufrimos en nuestras propias carnes no concuerda con el relato institucional".

Sin embargo, Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, secunda a la ministra de Sanidad en sus declaraciones generándose así un tenso debate en el programa.

Emilio Delgado: "Creo que hay gente interesada en que haya un colapso en Ceuta"

El colaborador asegura que le "llama mucho la atención" las declaraciones de Roviralta porque, de los cinco sindicatos representantes de INGESA, "cuatro de ellos no comparten su opinión". "Hay uno que sí, del que el señor Roviralta es representante también", señala.

Además, revela que durante la reunión que se produjo con el secretario de Estado de Sanidad, en la que estaba presente el sindicato de Enrique Roviralta, "no se hizo ninguna propuesta, crítica o sugerencia en la línea de lo que está contando aquí". "Creo que hay gente interesada en que haya un colapso en Ceuta", afirma tajante.

El entrevistado responde asegurando que son "el sindicato mayoritario en la mesa sectorial" y, por tanto, son los que "más apoyo" han recibido. Con respecto a la huelga general, puntualiza: "Lo hacemos sin pedir ni un duro".

"Habrá que preguntarle a los pacientes que en urgencias antes esperaban una o dos horas y ahora siete. Habrá que preguntarles a los médicos de urgencia cuando llegan las ambulancias y sueltan a los pacientes de cinco o en cinco o habrá que preguntar por qué a las cuatro de la mañana todavía quedaban 50 pacientes por ver", apunta.

Además, en cuanto a la comparación con Madrid, deja caer: "No sé si allí hay dos millones de personas viviendo en la calle, supongo que no". "En Ceuta hay 20.000 personas, que se sepa, en pisos patera, en la playa del Trampolín, en portales...", añade antes de señalar un dato para terminar: "Ceuta tiene la ratio de médicos por habitante más baja de toda España. ¿Sabes lo que pasa con estas circunstancias? Que cuando hay cinco médicos atendiendo en urgencias en estas circunstancias desde el 30 de julio, empieza a haber bajas médicas y renuncias".

Enrique Roviralta: "Los médicos terminan llorando"

Emilio Delgado, por su parte, solo está de acuerdo en que "esto no es normal" pero insiste en que todo esto debería haberse comentado con el secretario de Estado de Sanidad. "A 16 de septiembre hay un médico de baja y cero renuncias", señala.

En cuanto al número de médicos que hay por la noche, el colaborador apunta que se refiere "a los de la noche cuando hay mucha menos demanda": "¿Qué quiere que le diga? Siempre hay un margen de mejora pero me planteo si contribuye el ampliar esto a un desastre que realmente no existe".

"Le invito un día a venir con nosotros a urgencias a hablar con los médicos que terminan llorando, algunos necesitan ayuda psicológica", responde tajante Enrique Roviralta. "Aquí estuvo la permanente del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos de España y salieron espantados porque no lo habían visto desde el COVID la situación emocional en la que se encuentran los médicos de urgencia", añade antes de hablar de sus diferencias con el resto de sindicatos.