El eurodiputado del PSOE, sobre la carta de Marruecos a varios eurodiputados españoles: "Ni me sorprende ni me impresiona"

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El gobierno de Marruecos ha presionado a varios eurodiputados españoles con una carta sobre Ceuta. Esta tarde, en 'Todo es mentira', hablamos con Juan Ignacio Zoido y Juan F. López Aguilar, dos eurodiputados, del PP y del PSOE respectivamente, sobre ello. ¿La han recibido? Además, el socialista responde a las palabras de Ilaria Salis, eurodiputada italiana sobre Ceuta.

Ayer, de cara al debate en el Parlamento Europeo sobre Ceuta, la embajada de Marruecos envió una misiva en la que trasladaba a los parlamentarios su posición sobre la crisis migratoria en España. Un correo en el que el Gobierno del Rabat confirmaba su intención de "readmitir a todos los marroquíes, menores y nacionales terceros" que entraron en el asalto y "contribuir en la investigación de la causa y actores" del mismo.

Dicho correo fue enviado, además, a los eurodiputados que consideraron pertinentes, excluyendo a aquellos pertenecientes a Vox, PP, Sumar y Podemos, entre otros. Sobre esta carta ha hablado en el programa López Aguilar, confirmando haberla recibido. "Ni me sorprende ni me impresiona", ha señalado el eurodiputado. También, ha asegurado que "no cree que pueda alterar en absoluto el juicio de ningún representante de la ciudadanía".

López Aguilar, tajante contra las palabras de Ilaria Salis: "Es un disparate"

Asimismo, López Aguilar ha respondido a la eurodiputada italiana Ilaria Salis, quien afirmó que "Ceuta no es España ni Europa" y la definió como "un residuo del capitalismo". "Es un disparate que mezcla ignorancia con osadía. Ceuta no tiene nada que ver con ninguna situación colonial. Ceuta es soberanía, integridad constitucional y territorial española, y como tal es reconocida por las instituciones europeas", ha sido las palabras del socialista.

Del mismo modo, el eurodiputado del PSOE ha hablado sobre la postura que tendría que adoptar la Unión Europea de "emplearse a fondo para que esto no vuelva a repetirse", debido a la asociación estratégica de Marruecos con Europa, así como por su contigüidad territorial con España. Aunque, también ha señalado el "deber" de Marruecos: "Tiene que estar a la altura de sus responsabilidades en la gestión de la frontera en Ceuta y Melilla".

Aguilar habla de la “complicidad” del Gobierno con Marruecos en el asalto a Ceuta

Sobre el asalto en Ceuta, el socialista ha hablado sobre la existencia de una “complicidad activa o pasiva” del Gobierno con las autoridades marroquíes, ya que, según asegura, este “no habría podido suceder” sin esa colaboración. Unas palabras que, tras su intervención, Pablo Echenique, exportavoz de Podemos, ha recogido: "Es la primera vez que oigo a alguien del PSOE ser tan claro”.

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