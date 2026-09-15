El presentador del programa tira de ironía ante las incongruencias del Gobierno sobre el número de migrantes que hay en Ceuta

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Pedro Sánchez ha anunciado que habrá 10.000 plazas para migrantes en Ceuta. Una cifra incongruente con el número de inmigrantes que el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró que se encontraban en la ciudad tras la entrada masiva. En 'En todo es mentira', Risto Mejide, indignado con el “baile de cifras”, tira de ironía al relacionar esta incongruencia del Gobierno con los malos resultados de los estudiantes en el informe PISA de este año.

Desde que el pasado 30 de julio se produjese el asalto a Ceuta, el número de migrantes que se encuentra actualmente en la ciudad es una gran incógnita. Si al principio el Gobierno aseguró que de los 70.000 migrantes que habían entrado se marcharon el 10%, días más tarde el propio Pedro Sánchez afirmó que solo quedaban 5.000. Por su parte, el ministro Víctor Torres declaró que "era imposible decir cuántos migrantes quedaban".

Unas cifras que chocan por completo con las declaraciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio ayer, en las que aseguró que el objetivo era "llegar incluso a las 10.000 plazas". Sobre este tema, Risto Mejide ha opinado con contundencia.

Risto Mejide tira de humor ante las "incongruencias" del Gobierno

"Si tienes 5.000 personas y devuelves 5.300, has devuelto también ceutíes", ha comentado el presentador, entre risas, antes de cargar duramente contra el Gobierno: "Es así de ridículo este Gobierno. ¿Cómo puede tratar una crisis de este calado de esa manera? Te ríes por no llorar". "Que en la misma comparecencia el ministro de Interior diga que vinieron 72.000 y se fueron 70.000, con lo cual quedan 5.000. Dices... ¿Cómo?", ha añadido con cara de incredulidad.

En tono irónico ante esta situación, el presentador lo vincula con los malos resultados que han obtenido los estudiantes este año en el informe PISA: "De verdad, el informe tiene razón, no tenemos ni idea de matemáticas. ¿Cómo va a salir bien el informe?".

Un vecino ceutí, indignado con un nuevo asentamiento de migrantes: “Esto va a explotar”

Mientras tanto, la crispación en Ceuta aumenta. Los migrantes se han instalado en un nuevo asentamiento en la playa de Benítez, junto a la desalinizadora de la ciudad. Francisco Galán, presidente de la asociación de vecinos ‘Ceuita’, habla en el programa y manifiesta su completa indignación: “Esto va a explotar en cualquier momento. Los caballas nunca vamos a dejar que Ceuta se entregue a ningún país”.