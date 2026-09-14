Horizonte 14 SEP 2026 - 21:54h.

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Iker Jiménez y Carmen Porter han sido reconocidos este sábado por su trayectoria al frente de 'Horizonte', donde han recibido un galardón durante el Festival de Televisión de Vitoria, que celebra este año su XVIII edición.

Iker Jiménez no ha querido desaprovechar la ocasión de, en pleno directo del programa de este lunes en Cuatro, mostrar a todos los televidentes y colaboradores presentes en plató el galardón, nombrando uno por uno a todos y todas y haciéndoles partícipes de ese premio.

"Esto es de todos vosotros y de todos los que hacen 'Horizonte' cada día. Porque fíjense, Joseba Fiestras, director del festival más importante que existe hoy en día, el de Vitoria... hay que ser valiente", ha señalado Iker Jiménez.

Carmen Porter se ha reído unos segundos y ha refrendado las palabras del presentador: "¿Para dárselo a 'Horizonte', no? Pues sí, la verdad que sí. Pero se lo agradecemos mucho, porque el mundo está hecho de valientes también".

Posteriormente, el presentador de 'Horizonte' ha subrayado que, cuando cogió el premio, hizo una cosa "lógica", dedicándoselo a todos los caballas (naturales de Ceuta) "que están viviendo esta situación": "También es de ustedes, porque sin ustedes, este programa no seguiría sobreviviendo. Especialmente este programa".