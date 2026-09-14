Iker Jiménez destapa lo vivido durante su visita a Ceuta: "Quiero mostraros lo que no se ve"

Cuarto Milenio 14 SEP 2026 - 00:10h.

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Iker Jiménez inicia la temporada número 22 de ‘Cuarto Milenio’ agradeciendo a los espectadores la confianza que depositan, cada semana, en él y en la ‘Nave del misterio’. Además, en este primer ‘Cierre’ de la temporada, ha querido reflexionar sobre una obsesión que tiene: contar al espectador “lo que no se ve”.

En este sentido, Iker Jiménez deja a un lado los datos, la noticia en sí, el titular, y se centra en lo que hay detrás de todo eso, “qué le ha pasado al reportero, qué hemos visto, si les ha impresionado o no, qué ha habido de fondo, qué hay detrás de las bambalinas porque, si no, el periodismo se convertiría en la frialdad de una IA”.

Iker Jiménez reflexiona sobre su visita a Ceuta

Al hilo de esto, Iker quiere compartir cómo ha sido su experiencia en Ceuta, la cual cataloga como “maravillosa”: “Por pudor, no les voy a mostrar las imágenes de lo que ocurrió en la plaza de Ceuta, pero, sabiendo cómo está el asunto con la prensa, sabiendo que hay incidentes que no tienen que pasar, no me gusta que compañeros sean amedrentados, por mucho que, a mí, en esa cadena, me hayan zurrado”.

Iker insiste en que no va a mostrar esas imágenes que circulan por las redes, las cuales aclara que no grabó él, en las que muchas personas gritaban “¡‘Horizonte’, libertad!”. “Yo no me lo podía creer porque en Ceuta ha habido mucha tensión y cuando los ceutíes ven un micro les da igual, tienen derecho a decir que están hasta los cojones de que no se cuente la verdad”.

Podría decir muchas cosas, pero no quiere “que nadie se enfade”. Sobre esto, tiene que decir que muchos medios han sido rechazados en Ceuta… salvo ‘Horizonte’. Iker destalla todo lo que vio durante su visita a Ceuta: su reflexión completa, en el vídeo.