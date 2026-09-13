Cuarto Milenio 13 SEP 2026 - 23:50h.

Los presentadores de ‘Cuarto milenio’ ha logrado grabar en una de las zonas más “calientes” del planeta

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'Cuarto Milenio' ha arrancado con su 22ª temporada y lo ha hecho con un espectacular reportaje especial sobre la zona desmilitarizada de Corea. Iker Jiménez y Carmen Porter han sido los encargados de preparar un reportaje de alto impacto grabado directamente sobre el terreno, una franja fronteriza que divide de forma estricta el norte y el sur de la península, y que se mantiene en la actualidad como el vestigio vivo más importante y la última gran frontera de la Guerra Fría.

El reportaje se adentra en el corazón de este tenso territorio con el objetivo de desgranar no solo su compleja historia geopolítica, sino también los enigmas y leyendas que rodean a sus instalaciones y pasadizos ocultos.

Con esta potente exclusiva internacional realizada por los presentadores de ‘Cuarto milenio’, el programa ofrece un inicio de temporada de máxima intriga para dar el pistoletazo de salida a una temporada repleta de nuevas investigaciones.

La situación actual de la franja coreana

La tensión en la zona desmilitarizada que divide a las dos Coreas ha alcanzado uno de sus puntos más críticos debido al incremento de los traspasos fronterizos por parte de Pionyang.

A lo largo de 2026, las tropas norcoreanas han rebasado la línea de demarcación militar en más de una veintena de ocasiones, un número que ya sobrepasa la suma total de los incidentes computados durante todo el año previo.

Estos cruces ilegales de la frontera han ocurrido en un escenario de extrema vigilancia, lo que ha forzado a los militares de Seúl a realizar disparos de aviso según los protocolos establecidos para detener el avance de las unidades del norte.

Actualmente, el personal militar de Corea del Norte se encuentra trabajando en la colocación de nuevas alambradas y minas terrestres, una medida destinada a fortificar su lado de la frontera después de que el régimen rompiera formalmente los vínculos diplomáticos con el país vecino.

¿Nave norcoreana o avistamiento OVNI?

La zona desmilitarizada de Corea también ha sido el escenario de un extraño avistamiento del que existen hoy día algunas perturbadoras imágenes. En julio de 1982 varios residentes de la zona de Gupo-dong reportaron un presunto objeto luminoso con forma elíptica suspendido a muy baja altura durante varios minutos, provocando ráfagas de viento locales.

Cualquier objeto no identificado en el espacio aéreo surcoreano encendía inmediatamente las alarmas de la defensa aérea por temor a incursiones o espionaje de Corea del Norte. Y es que apenas un par de años antes, en 1980, pilotos de combate de la Fuerza Aérea surcoreana ya habían protagonizado persecuciones reales de radar contra objetos no identificados durante ejercicios militares, lo que mantenía a los mandos en alerta.

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