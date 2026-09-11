'Todo es mentira' entrevista a Juan Antonio Moya, sargento de bomberos en Ceuta

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Más de cuarenta asentamientos de migrantes, una veintena de coches y varios contenedores han ardido esta madrugada en Ceuta. La Policía califica a esta noche como "madrugada terrible" y todo apunta a que el responsable sería un trabajador, el cual habría sido ya detenido. 'Todo es mentira' habla en directo con Juan Antonio Moya, sargento de bomberos en Ceuta para analizar la situación que están viviendo y comprobar qué piensa sobre unas polémicas palabras de Fernando Grande-Marlaska.

Los bomberos de Ceuta reaccionan a las palabras de Marlaska

Durante su intervención en directo en 'TEM', Juan Antonio Moya desvela que la situación de los bomberos es Ceuta es preocupante. Hasta hace un mes, era una ciudad tranquila y ahora se sienten desbordados por los numerosos incidentes que tienen que atender. Asegura que necesitan refuerzos porque el equipo de bomberos se encuentra agotado. Aprovechando esta charla, Laila Jiménez le ha preguntado al sargento sobre unas delicadas palabras que ha pronunciado Fernando Grande-Marlaska.

El ministro de Interior ha hablado califica de "inseguridad subjetiva" lo que se está viviendo en Ceuta, unas declaraciones que están teniendo mucha cola. "Si es subjetivo que, en una noche, cinco coches y diez contenedores y cuarenta chabolas ardiendo y cuatrocientos metros cuadrados de monte ardiendo... si eso es subjetivo, que venga. Le invito a que venga, que se ponga el traje de bombero y encantadamente, lo lleve por todos lados".

Por otro lado, Juan Antonio Moya ha querido hacer un llamamiento al Gobierno central: "Que no nos abandone. Que somos una ciudad más española. Somos ochenta y pico mil habitantes y la verdad es que estamos desmotivados y tristes. Sobre todo, que no nos abandone, que somos españoles tan de primera como los de Madrid o Bilbao". La entrevista completa al sargento de bomberos de Ceuta, en el vídeo.