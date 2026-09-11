Un incendio ha calcinado al menos 40 chabolas en las naves de El Tarajal.

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El fuego ha vuelto a poner en alerta a Ceuta. Un incendio ha calcinado al menos 40 chabolas en las naves de El Tarajal. El fuego, protagonista de esta noche en Ceuta. Las llamas arrasaron más de 40 chabolas que se encontraban en la zona de las naves de El Tarajal. Allí decenas de inmigrantes pasaban la noche. Era un asentamiento que ellos mismos habían levantado. Maderas, plásticos, residuos...todo reducido a humo y cenizas. Un incendio que, por suerte, no ha provocado ni heridos ni daños en las infraestructuras de las naves. Gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia alertados por los propios vecinos. Consiguieron extinguir el incendios en un par de horas.

Es la tercera noche de incendios en la ciudad. Contendores de basura, coches...todo arde cuando la oscuridad llega a Ceuta. Los bomberos están desbordados y los vecinos preocupados. Mientras, esperan que la Policia determine las posibles causas que pudieron originar estos últimos fuegos.

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Antes del incendio en la misma zona se podían ver algunas hogueras para cocinar en medio de las infraviviendas construidas con cartones y madera. Cientos de chabolas amontonadas a los lados de las calles del polígono es lo que muestran las imágenes que el analista politico Ruben Pulido hizo un recorrido horas antes de que se propagara el fuego.

Hoy el asentamiento donde había 40 chabolas solo había cenizas. El incendio arrasó con todo, los palés, los neumáticos, los plásticos. Las causas no están claras todavía, pero los propios migrantes nos cuentan que fue una pelea entre dos de ellos, que estaban borrachos, se tiraron botellas y al parecer, había una vela encendida, lo que provocó el fuego.

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Uno de los menores del asentamiento cuenta que no han dormido, que tenían miedo de que el fuego se extendiera por todo el asentamiento. La policía investiga ya si esa fue la causa del incendio o si fue provocado. Fueron los vecinos ceutíes los que alertaron del fuego. "Aquí no nos dedicamos a prender fuego a las casas de nadie".

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Esta vez no ha habido heridos, pero es ya el segundo incidente en las naves del Tarajal esta semana y el tercer incendio en distintos puntos de la ciudad. Esta madrugada han ardido también varios coches en el barrio del Príncipe. Los bomberos han trabajado a destajo, una noche más, para controlar varios focos en la ciudad. Así vive Ceuta, entre llamas, incendiada y al borde del colapso en el que una chispa puede hacer saltar todo.