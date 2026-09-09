Esta información se la envió a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y a la Guardia Civil.

Pegasus podría tener de Pedro Sánchez 5 millones de mensajes de texto, 100.000 correos electrónicos, unas 1.200 fotos y unas 40 horas de audio grabado

Compartir







El CNI alertó el día antes del salto masivo en Ceuta que había grupos en redes sociales que iban a pasar desde Marruecos. Esta información se la envió a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y a la Guardia Civil. Los mensajes se envíaron el miércoles 29 a las 13:52, 17 horas antes del salto masivo.

"En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h".

"Aprovechando fiesta del trono y que sus FCS estarán liados"

"Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores"

"Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión."

"Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana"

Es uno de los 40 documentos desclasificados por el Gobierno para demostrar que no supo de la magnitud final del salto. El Gobierno reitera que no se avisó de un salto de las dimensiones que finalmente fueron.

PUEDE INTERESARTE La jueza Tardón investigará el asalto a Ceuta, pero Marruecos no colaborará en nada

Entre los documentos, notas informativa, informes de situación y datos de evolución de llegadas que elaboraron entre el 1 de julio y el 1 de agosto policia, guardia civil, organismos de vigilancia marítima, el CIFAS y también del CNI.

En ellos se habla del posible impacto de las sentencia del Supremo, del aumento de llegadas.

Pero de entre todos llama la atención uno del Centro Nacional de Inteligencia. Es del día 29 enviado a las 6 y 26 de la tarde informando de diferentes convocatorias en redes sociales aprovechando la fiesta del trono en Marruecos y remitido también a los servicios de inteligencia marroquies.

Horas antes de ese informe a través del whatsApp alguien del CNI también alertó a la delegación del gobierno con preocupación por el gran número de personas que habia en Facebook y Whatsapp. Este punto de los avisos previos del CNI ha enfrentado a Margarita Robles, ministra de Defensa, con parte de sus compañeros. La titular de Defensa afirmó que sí que avisaron. Versión contraria a la del resto de ministros socialistas e incluso el presidente del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Incluso la delegación del gobierno en Ceuta dijo en un comunicado oficial que la ministra mentía. Hoy vemos esas conversaciones con el Centro Nacional de Inteligencia que llegaron menos de 1 dia antes de que empezara la avalancha.