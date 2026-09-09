Miguel Manso 09 SEP 2026 - 14:51h.

La directora de Fútbol Profesional de la FIFA publica un libro donde relata su lucha contra un agresivo cáncer linfático.

“El rendimiento sin bienestar no es sostenible”, explica, resaltando el valor de la vulnerabilidad como un arma poderosa.

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La prestigiosa ejecutiva deportiva Ornella Desirée Bellia ha abierto su corazón en su nuevo libro, ‘El Juego de la Vida’, una obra profundamente humana e inspiradora en la que el fútbol se transforma en la gran metáfora de la existencia para explorar la relación con uno mismo. En este relato, la autora narra en primera persona cómo pasó de estar en la cima de una de las industrias más competitivas del mundo a tener que enfrentarse al partido más difícil de su vida tras recibir un inesperado y devastador diagnóstico de cáncer.

En una entrevista con Noticias Cuatro, Bellia, quien actualmente se desempeña como directora de Relaciones y Desarrollo de Fútbol Profesional en la FIFA, relata con absoluta honestidad cómo a los 33 años su cuerpo le dio la primera señal de alarma y la vida la "sentó en el banquillo".

Tras superar una primera batalla contra el linfoma, la autora sufrió una recaída con un diagnóstico aún más agresivo e incierto, justo en las vísperas del Mundial de Qatar, el sueño profesional de su vida. Lejos de rendirse ante las estadísticas médicas adversas, Bellia convirtió su proceso de quimioterapia y aislamiento hospitalario en un viaje de profunda introspección espiritual y mental, logrando finalmente estar presente y cumplir sus funciones en la histórica cita mundialista.

A través de su experiencia, la autora redefine el concepto tradicional de triunfo en una sociedad obsesionada con la productividad extrema. Bellia descubrió que “el rendimiento sin bienestar no es sostenible” y que la desconexión interna suele ser el rival más peligroso. “El verdadero enemigo está en nuestro interior”, advierte.

Desde esta transformación, aboga por un nuevo paradigma para el fútbol y la gestión del alto rendimiento: un modelo más consciente, humano y empático donde el cuidado de la salud física y emocional de los deportistas y ejecutivos sea la verdadera ventaja competitiva.

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La obra cuenta con el respaldo y cariño de grandes personalidades del deporte rey. El prólogo ha sido escrito por Diego Pablo Simeone y Carla Pereyra, quienes destacan la luz y la autenticidad que Bellia aporta tanto dentro como fuera de los estadios.

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Asimismo, figuras de la talla de Juan Mata, Magda Pozzo y Alexander Pato han elogiado el increíble poder de su espíritu para transformar el dolor en un propósito significativo. Con un gran sentido de la solidaridad, la autora ha decidido que todos los beneficios obtenidos por la venta de la edición en español de su libro se destinarán íntegramente a la asociación DEBRA Piel de Mariposa España, mientras que los de la versión en inglés apoyarán al movimiento social global Common Goal.