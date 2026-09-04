Cristina Montalvo 04 SEP 2026 - 14:43h.

De China llegaron a la Unión Europea en el 2025 más de 1.100.000 vehículos nuevos valorados en más de 15.000 millones.

La caída del 31% en los pedidos de China a Volkswagen ogliga a la marca a tomar medidas.

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El plan estratégico aprobado por Volkswagen podría suponer el fin de Seat. Este busca reforzar la empresa en un momento muy complicado para la automoción europea.

Las acciones de Volkswagen han llegado a subir hoy un 9%, un día después de aprobar el plan transformar el grupo que es el segundo mayor vendedor de automóviles del mundo. Llega ante un contexto de desafíos geopolíticos y competencia extrema. Traducido significa aranceles y coches chinos.

La UE exportó, vendió a China, 161.514 vehículos nuevos por un valor de 8.500 millones. Mientras que al revés, de China llegaron a la Unión Europea en el 2025 más de 1.100.000 vehículos nuevos valorados en más de 15.000 millones.

En ese escenario, las ventas de Volkswagen están cayendo. Lo han hecho los dos años anteriores y en el primer semestre de este ejercicio han caído más de un 8% porque el resto de sus mercados no puede compensar al caída del 31% en los pedidos de China. Ya hace dos años el Grupo recortó su capacidad productiva y ahora quiere hacerlo aun más, sobre todo en Europa. Se va a reducir a la mitad el número de modelos y las diferentes ofertas y se van a priorizar lso que tengan más ventas por modelos, mayores economías de escala y menores costes.

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Y eso apunta a SEAT. Porque aunque el plan no aclara el futuro de la marca, pero medios alemanes apuntan a que el grupo podría decidor centrar sus esfuerzos en Cupra, la enseña que nació como el segmento deportivo de SEAT. Y es que , aunque las ventas conjuntas de ambas crecieron un 5% el año pasado año, el aumento viene de Cupra, especialmente de los modelos totalmente eléctricos y las de Seat bajaron. Aquí, en España, el emblemático Seat Ibiza sigue en el podium como el segundo vehículo más vendido este año con un aumento del 27%.

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La opinión del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo cree que Seat no desaparecerá, como ha apuntado algún medio alemán, y considera que no peligran los puestos de trabajo en España de la marca perteneciente al grupo alemán Volkswagen. Fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz han señalado que Seat ha hecho sus deberes en España y que tiene identificado su modelo de producción.

Las dudas sobre la continuidad de Seat han surgido a raíz de que el medio económico alemán 'WirtschaftsWoche' publicase ayer que el Comité directivo de Volkswagen planificaba un plan de reorganización para la firma española que implicaría su no continuidad más allá de 2029, para centrar todos los recursos en Cupra dentro de su plan de transformación para 2030. La compañía, sin embargo, expone que su actual ciclo de producto continúa "en evaluación" y todavía no se ha adoptado ninguna decisión sobre su continuidad.

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En concreto, Seat ha señalado que contempla distintos escenarios más allá de 2030 en función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado. No obstante, reconoce que la creciente exigencia de la regulación, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos hacen más complejo valorar nuevas inversiones en la marca.

Desde la compañía española afrontan una nueva etapa de transformación con el objetivo de reforzar su papel industrial dentro del Grupo Volkswagen, impulsar el crecimiento de Cupra y mantener la flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolución de la regulación, la demanda y el mercado automovilístico europeo