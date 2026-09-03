Nueva subida de los carburantes en España: por qué no frena la escalada

Cristina Montalvo 03 SEP 2026 - 15:05h.

El diésel vuelve a repuntar tras la rebaja fiscal que entró en vigor el martes.

La gasolina roza los máximos que alcanzó en marzo.

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Nueva subida de los carburantes. El diésel vuelve a repuntar tras la rebaja fiscal que entró en vigor el martes. Antes de ayer se ampliaba el descuento del impuesto especial de hidrocarburos al gasóleo. Debería haber servido para abaratar los precios unos diez céntimos, un poquito más por litro. La rebaja total, en teoría, tendria que notarse pasados treo o cuatro días, pero en vez de eso el diésel ya está subiendo de nuevo desde ayer, porque está más caro en los mercados internacionales.

Hoy ya vuelve a rozar el euro con ochenta. La gasolina está por encima, después de que en este combustible el martes se retirara una parte de las ayudas y esto le lleva a rozar los máximos que alcanzó en marzo, antes de que se aprobaran las rebajas fiscales para los consumidores.

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¿Por qué los carburantes están en máximos, si el petroleo no lo está? Porque la crisis no está ahora en el mercado del crudo sino en el de los derivados, en los productos refinados.

El precio del diésel en el mercado de referencia en Europa tocó máximos históricos ayer. Cuesta el doble que el año pasado. Lleva días subiendo mucho con la reanudación de los ataques en el Golfo, pero es que esa guerra ha destruido muchas instalaciones de refino allí, también las de Rusia están dañadas por los ataques de Ucrania y otros actores del mercado como China e India también limitan o encarecen la venta de gasoil. La demanda no se ha reducido mucho, así que mucha gente compitiendo por menos producto.

La economía mundial se mueve fundamentalmente con gasoil para el transporte, la navegación, la maquinaria agraria y de construcción. Todo eso usa diésel y las tensiones, si nada cambia, irán a más con la llegada del frio y el uso del gasoil también para las calefacciones.