Horizonte 02 SEP 2026 - 22:34h.

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Paralelamente a las dos manifestaciones que ha habido en Madrid, por un lado, con críticas al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria, y, por otro, en defensa de los migrantes y contra el racismo, en Ceuta ha habido otra en apoyo a la ciudad autónoma, coincidiendo con el Día de Ceuta.

Iker Jiménez ha comenzado el programa desde allí, cumpliéndose ya el tercer día desde que arrancó esta nueva temporada, presente en la zona donde mayor conflicto social y político hay desde hace ya varias semanas.

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“Esto es Ceuta”, ha dicho Iker Jiménez, señalando con el micrófono al aire para que el grito de los manifestantes, en contra del Gobierno, se escuchara alto y claro. “Impresionante”, ha dicho un Iker Jiménez con el clamor de fondo y que apenas escuchaba nada. “Hay tanta gente que no pueden llegar al epicentro. Hay mucha tensión y gente de muchas culturas que están diciendo sus consignas”, ha añadido el presentador.

Pero, lejos de eso, en un momento dado Iker Jiménez ha vuelto a poner el micrófono en alto y se ha escuchado un: “¿Dónde está 'Horizonte'? ¿'Horizonte' dónde está?”, han dicho en varias ocasiones seguidas. “Ceuta está con 'Horizonte'”, ha dicho el presentador de Cuatro.

Ángel Gaitán, presente en la manifestación en Madrid

Más adelante, Paco Pérez Caballero, periodista de 'Horizonte', ha estado presente en la manifestación de Cibeles en Madrid y ha hecho una pequeña entrevista a Ángel Gaitán, también presente allí. “Qué pasada... He estado en el Congreso de los Diputados. La gente se ha comportado de una manera extraordinaria. Sigue habiendo un montón de gente. La gente está súper agradecida”, ha dicho el muchas veces tertuliano en la mesa de 'Horizonte'.