Horizonte 01 SEP 2026 - 22:41h.

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Iker Jiménez continúa en Ceuta en su segundo día desde que arrancara una nueva temporada de 'Horizonte' en Cuatro, informando de todo lo que ocurre allí y haciéndose eco de primera mano de lo que va sucediendo en una ciudad autónoma en la que el clima de tensión es cada vez mayor.

Pero, entre tanta protesta, 'Horizonte' ha sido testigo de un momento lleno de euforia con un vecino de Ceuta como protagonista.

La reacción del vecino de Ceuta al ver a Iker Jiménez

Y es que, al ver a Iker Jiménez, no se ha podido contener y se ha dirigido a él para darle un sentido abrazo, al grito de “¡Aquí, aquí!”. “¡Gracias!”, le ha dicho al presentador de Cuatro, que no ha podido evitar esbozar una sonrisa al ver la reacción del vecino de Ceuta al encontrarse con él.

En imágenes han aparecido varios vecinos de Ceuta protestando y sacando sus mejores sonrisas en una situación como la que están viviendo: “Tenemos que defender Ceuta”, ha dicho una vecina, que le ha dedicado unas palabras directas a Pedro Sánchez, señalándole claramente.

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“La gente ha venido porque estaba viendo 'Horizonte'”, ha informado Iker Jiménez, antes de que Carmen Porter pasara a otro tema desde la mesa del plató de Mediaset, estos días dirigiendo la tertulia habitual que suele conducir Iker Jiménez.