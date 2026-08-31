Horizonte 31 AGO 2026 - 23:30h.

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Iker Jiménez ha conocido de primera mano a Jorge, un vecino de Ceuta de profesión abogado, que vive a escasos metros de la playa del Trampolín: "Esto era mi playa", ha denunciado, enseñando fotos ante la cámara de Cuatro de cómo estaba el lugar en cuestión.

Más adelante, Iker Jiménez y él se han dirigido a una de las tiendas en donde se encuentran algunos de los inmigrantes que han acampado aquí, protagonizando un cruce de palabras que no ha pasado desapercibido para nadie.

Y es que, según ha dicho un inmigrante, no llegan ahí para "atracar o robar": "Nosotros tenemos miedo también...". "La gente pide dinero para drogarse", ha dicho el entrevistado, que asegura que ya lleva un total de diez días. Ante la pregunta de qué espera por parte del Gobierno central, asegura que lo que quiere es saber si va a ser repatriado o no: "Yo solo no voy... si nos cogen todos para Marruecos, vale. Me da pena volver solo".

"La mayoría de gente tiene miedo"

"La mayoría de gente tiene miedo", ha recalcado el inmigrante, que asegura que la gente "no puede salir con sus hijos en esta época de escuela". Además, confiesa que hay mujeres y niños menores, no en la zona donde él se encuentra.

Más adelante, otro inmigrante que no ha querido aparecer en televisión ha señalado que hay gente que ha cruzado la frontera que lo que quiere es "cambiar su vida": "Esa gente no falta al respeto... quiere trabajar". En ese momento, Jorge, el vecino ceutí que se encontraba con Iker Jiménez, ha intervenido y la situación ha ido aumentando en intensidad cada vez más.