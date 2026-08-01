Eduardo Inda revela su conversación con alguien del PSOE que es ceutí: "Lo que cuenta el Gobierno es mentira"
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'Horizonte' analiza la última hora de lo sucedido en Ceuta con la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en un programa especial presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter. Eduardo Inda, director de OKdiario, dice haber hablado con alguien muy importante del PSOE y sorprende a todos con sus declaraciones.
Eduardo Inda insiste en su discurso a la hora de acusar a Pedro Sánchez de actuar para el Gobierno marroquí. "Es un súbdito", llega a decir del presidente del Gobierno, pero va más allá a la hora de decir que es "un rehén" porque Marruecos tiene su teléfono pinchado "desde la operación Pegasus".
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La conversación de Eduardo Inda con alguien del PSOE
Pero Inda va más allá en sus declaraciones: "Yo he estado hablando ahora, whatsappeandome con alguien del Partido Socialista muy, muy, muy importante, que es ceutí y me dice 'lo que está comentando el Gobierno, mi Gobierno, es mentira. Yo estoy aquí, es mentira. Lo que están contando es una película de ficción lo que está contando Albares y compañía".
"Fátima Hossain, diputada de la Asamblea de Ceuta, también dice que es mentira, que venga a nuestras calles o que hable con el Ministerio de Interior. Lo que está ocurriendo no es lo que dicen que está ocurriendo", insiste el colaborador de 'Horizonte'.