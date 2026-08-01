Horizonte 01 AGO 2026 - 09:46h.

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'Horizonte' analiza la última hora de lo sucedido en Ceuta con la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en un programa especial presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter. Eduardo Inda, director de OKdiario, dice haber hablado con alguien muy importante del PSOE y sorprende a todos con sus declaraciones.

Eduardo Inda insiste en su discurso a la hora de acusar a Pedro Sánchez de actuar para el Gobierno marroquí. "Es un súbdito", llega a decir del presidente del Gobierno, pero va más allá a la hora de decir que es "un rehén" porque Marruecos tiene su teléfono pinchado "desde la operación Pegasus".

La conversación de Eduardo Inda con alguien del PSOE

Pero Inda va más allá en sus declaraciones: "Yo he estado hablando ahora, whatsappeandome con alguien del Partido Socialista muy, muy, muy importante, que es ceutí y me dice 'lo que está comentando el Gobierno, mi Gobierno, es mentira. Yo estoy aquí, es mentira. Lo que están contando es una película de ficción lo que está contando Albares y compañía".

"Fátima Hossain, diputada de la Asamblea de Ceuta, también dice que es mentira, que venga a nuestras calles o que hable con el Ministerio de Interior. Lo que está ocurriendo no es lo que dicen que está ocurriendo", insiste el colaborador de 'Horizonte'.