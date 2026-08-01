Horizonte 01 AGO 2026 - 00:08h.

Iker Jiménez ha mostrado en 'Horizonte' el mensaje que escribió Rubén Pulido hace meses adelantando lo que ha ocurrido en Ceuta

Taleb Alisalem, activista saharaui, tras lo ocurrido en la frontera: "Esto tiene una gravedad que no se está asumiendo"

Compartir







Iker Jiménez ha empezado el programa especial ante la crisis de la frontera de 'Horizonte' haciendo una reflexión, en la que mostraba un mensaje escrito en marzo por Rubén Pulido, colaborador del programa y analista político experto en inmigración, en el que avisaba de que 'Ceuta y Melilla iban a vivir otra invasión que iba a superar a las anteriores'.

"Eso lo dejé escrito en un podcast, el entrevistador me pidió que hiciese una previsión relativa a la inmigración ilegal, de lo que podría suceder este año y en vista de lo que estaba aconteciendo en los alrededores Ceuta y Melilla desde que se inició este año y años atrás, yo pensé que este año iba a ser cuando Ceuta y Melilla iban a sufrir un ataque similar al que tuvo lugar en el año 2021 y de mayor magnitud porque, como lo que ocurrió en ese año no tuvo una respuesta contundente a nivel diplomático y España no se hizo respetar, entendía que si sucedía un episodio similar iba a registrar una mayor magnitud en cuanto a movimiento de inmigrantes", contaba en nuestro programa.

El que explicaba lo que está pasando: "Hay una calma tensa ahora mismo, al otro lado siguen sucediendo cosas, no se han calmado. El vallado fronterizo está registrando tentativas de entrada que vienen produciéndose desde inicios de este año". Y lo que cree que busca Marruecos con esta acción: "Consigue detectar numerosas vulnerabilidades, creo que está testeando la respuesta que tiene España ante una posible invasión de esos territorios. De hecho, yo escribo esa nota porque creo que ese testeo se viene dando desde principios de este año, ha habido un goteo incesante de entradas".

Taleb Alisalem, activista saharaui, tras lo ocurrido en la frontera: "Esto tiene una gravedad que no se está asumiendo"

Además, Taleb Alisalem, activista saharaui, se ha sentado en la mesa de ‘Horizonte’ en este programa especial, donde ha analizado lo que está pasando en Ceuta con la invasión masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos y ha avisado de la gravedad de lo sucedido: "Gran parte de los medios de comunicación nos estamos quedando em una lectura muy superficial, pero es un tema que conozco en profundidad”.