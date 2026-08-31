Horizonte 31 AGO 2026 - 22:30h.

El presentador vive la situación que hay en Ceuta y la muestra en 'Horizonte' mientras reflexiona en directo

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Iker Jiménez ha arrancado la temporada de 'Horizonte' desde Ceuta ante la crisis que se vive en este lugar desde la invasión masiva que se vivió hace semanas, momento en el que el presentador ha reflexionado en las últimas horas que ha recorrido sus calles y que ha podido hablar en directo tanto con vecinos, como los propios inmigrantes.

"Cuando uno llega aquí la imagen no tiene nada que ver, cuando uno ve las imágenes lejanas hay una realidad, políticos enfrentados, temas de seguridad, económicos, una ciudad indignada, pero nada comparado con esto", entonaba el presentador al conectar desde Ceuta mientras mostraba imágenes de cómo se encuentra en este momento una zona de la ciudad autónoma.

Iker Jiménez muestra las imágenes de la situación que se vive en Ceuta

En directo, Iker Jiménez podía hablar con algunos de los inmigrantes que están viviendo en las calles de Ceuta, que le contaban cómo es su situación desde que cruzaron a España el 31 de julio y reflexionaba tras mostrar la realidad que se está viviendo dentro del gran campamento de más de 3.000 personas que hay en la playa de El Trampolín: "Les pueden contar muchas cosas, pero esta es la realidad de una playa, de un territorio español. Tengo que decir en ningún momento esta gente ha sido agresiva con nosotros. Pero esto no puede ser, es inconcebible".

Además, el presentador apuntaba que ver esta situación "es impresionante" y que esto "es un problema en la ciudad de primer nivel" y explicaba el sentir que ha tenido el equipo de 'Horizonte' en los días que ha vivido muy cerca de todo lo que está ocurriendo: "Están muy impactados, pero se han habituado. Pero la primera andanada es tan 'shock', ¿cómo puede ser esto en España?".