Según fuentes de la Guardia Civil, la ministra de Pedro Sánchez habría utilizado la unidad en más de una ocasión

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Mientras los vecinos de Ceuta continúan desesperados y manifestándose en las calles de su ciudad pidiendo que se recupere la normalidad y exigiendo soluciones, 'En boca de todos' ha captado en exclusiva a una de las ministras de Pedro Sánchez apropiándose de uno de los cuatro helicópteros de la Guardia Civil en el sur de España.

El equipo del programa ha conseguido en exclusiva las imágenes de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, haciendo uso de uno de estos helicópteros para desplazarse desde Ceuta hasta Málaga. Se utilizan para controlar el narcotráfico y para vigilar la frontera de España con Marruecos, pero la ministra socialista lo ha utilizado como taxi aéreo para trasladarse desde Ceuta hasta la península.

Además, fuentes de la Guardia Civil aseguran que sería la segunda vez en una semana que habría utilizado un helicóptero de la Guardia Civil en lugar de hacer uso de los helicópteros o barcos destinados a pasajeros.

Se trata de una de las cuatro unidades utilizadas para cubrir Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Mientras los activos de vigilancia son escasos y tras haberse cumplido un mes de la mayor crisis migratoria que ha sufrido jamás España, el Gobierno de Sánchez utiliza efectivos públicos para bienes personales.

Las imágenes de 'En boca de todos'

Las imágenes exclusivas de 'En boca de todos' fueron captadas el viernes 28 de agosto a las once y media de la mañana. En ellas se ve como Elma Saiz llega al helipuerto de Ceuta, maleta en mano, y decidida sube al helicóptero. Pero este no habría sido el primer viaje de la semana.